Требования к автомобилю: • ТС/СМ принадлежит Заемщику на праве собственности, что подтверждается оригиналом паспорта транспортного средства (ПТС) или оригиналом паспорта самоходной машины и других видов техники (ПСМ) • ТС российского и иностранного производства категорий В, C, D • СМ российского и иностранного производства категорий В, C, D, Е, F • Для ТС категории B - дата выпуска ТС: автомобили иностранного производства не старше 15 лет, отечественного производства не старше 7 лет • Для ТС категории C, D и для СМ категории B, C, D, Е, F - дата выпуска рассматривается индивидуально • ТС не находится в залоге/кредите/не наложены обременения по суду • ТС находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова