Можно ли получить кредитную карту без справок? Для этого достаточно выбрать одну из программ, представленных на сайте Banki.ru и отправить заявку. Специалисты рассмотрят ее и свяжутся с вами по телефону или электронной почте, чтобы сообщить о принятом решении.

Нужен только паспорт

Зачастую стать клиентом банка можно лишь в том случае, если вы можете подтвердить платежеспособность одним из предложенных способов:

прямым — с помощью справки о доходе;

косвенным — нужно показать свидетельство о регистрации автомобиля, загранпаспорт с отметками о выездах за рубеж или другой аналогичный документ.

Но не все хотят тратить время на сбор запрошенных бумаг. Поэтому можно воспользоваться альтернативным вариантом, позволяющим стать держателем необходимого вам пластика по предъявлении паспорта гражданина РФ. В качестве страховки возможных рисков обычно используется повышение процентной ставки. Но можно избежать переплаты, просто погашая задолженность в течение льготного периода.

Выгодные предложения на Banki.ru

Наш онлайн-сервис собрал на этой странице множество программ с привлекательными условиями. Рекомендуем внимательно ознакомиться с ними и сравнить между собой, чтобы выбрать вариант, который подойдет именно вам.

Основные характеристики, которые следует принять в расчет — это:

процентная ставка;

длительность льготного периода.

Есть и другие важные параметры:

лимит заемных средств;

стоимость годового обслуживания;

уровень популярности.

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Отзывы

Рассказы тех, кто обратился в банк и стал его клиентами — важный источник информации. Из них вы узнаете то, что нельзя прочитать между строчек документов. Авторы отзывов — реальные люди, у которых есть собственное мнение об этой финансовой организации. Они пишут о том, что им понравилось, отмечают то, что, с их точки зрения, следовало бы изменить или улучшить, а также дают полезные советы. Вы можете не просто прочесть эти рассказы, но и, если возникнет необходимость, задать вопросы тем, кто их написал.