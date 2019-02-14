Классический
Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
22 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 50 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 50 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 1,6-5,1 п. п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
- прочие
сотрудники, работающие по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.; не менее 8 000 руб. - для работников государственного или муниципального бюджетного / казенного /автономного учреждений, унитарного предприятия или организации, а также крупных частных компаний от 100 чел.подтверждение основного дохода
на выбор
есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
трудовой договор/контракт
контракт за 1 год (в переводе на русский язык)
-
справка в свободной форме
допускается в валюте
есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- удостоверение/паспорт моряка;
- справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
от 10 минут до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения на длительный срок;
- без страхования;
- низкая ставка для моряков;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- широкий диапазон процентных ставок (невозможно оценить привлекательность продукта, банк не раскрывает критерии)
Особые ограничения
- ставка от 12,9% годовых действует для сотрудников, работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Классический» в 7 городах России
5 701
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба