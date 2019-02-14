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Классический

Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
22 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 1,6-5,1 п. п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • прочие
сотрудники, работающие по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.; не менее 8 000 руб. - для работников государственного или муниципального бюджетного / казенного /автономного учреждений, унитарного предприятия или организации, а также крупных частных компаний от 100 чел.
подтверждение основного дохода
на выбор
есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
    контракт за 1 год (в переводе на русский язык)
  • справка в свободной форме
    допускается в валюте
есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • удостоверение/паспорт моряка;
  • справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
от 10 минут до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения на длительный срок;
  • без страхования;
  • низкая ставка для моряков;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • широкий диапазон процентных ставок (невозможно оценить привлекательность продукта, банк не раскрывает критерии)
Особые ограничения
  • ставка от 12,9% годовых действует для сотрудников, работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев
Оставить заявку
22 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 14.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Классический» в 7 городах России
5 701
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 51
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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