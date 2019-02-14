до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,90 %

50 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 19,00 %

50 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 1,6-5,1 п. п. без личного страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры

прочие сотрудники, работающие по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.; не менее 8 000 руб. - для работников государственного или муниципального бюджетного / казенного /автономного учреждений, унитарного предприятия или организации, а также крупных частных компаний от 100 чел. подтверждение основного дохода на выбор есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт контракт за 1 год (в переводе на русский язык)

справка в свободной форме допускается в валюте есть возможность подтверждения дополнительного дохода online-выпиской из ПФР Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета удостоверение/паспорт моряка;

справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 10 минут до 3 рабочих дней до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения на длительный срок;

без страхования;

низкая ставка для моряков;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы широкий диапазон процентных ставок (невозможно оценить привлекательность продукта, банк не раскрывает критерии) Особые ограничения ставка от 12,9% годовых действует для сотрудников, работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев Оставить заявку 22 заявки за 30 дней Дата актуализации: 14.02.2019 09:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.