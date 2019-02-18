Вход
Поиск

Потребительский без обеспечения

Мурманский Социальный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 200 000
Срок
до 1 года
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 200 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 25,00 %
  • 50 000 ... 200 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • загранпаспорт
  • водительское удостоверение
  • ИНН
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • крупная сумма кредита с обеспечением;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • возможность предоставления кредита ИП
Минусы
  • небольшой срок кредита без обеспечения;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 524
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
Адрес
183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
ОГРН
1025100003917
Отделения и банкоматы
в вашем городе Мурманск
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(8152) 23-03-34

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще