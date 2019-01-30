Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

100 000 ... 250 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 17,90 %

100 000 ... 250 000 ₽

1 год 1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение копия

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента Минусы требуется поручительство супруга(и), при наличии Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.