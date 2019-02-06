до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 6-ти кредитов Ставки Минимальная 10,90 %

500 000 ... 5 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 11,70 %

100 000 ... 499 999 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования 12,5-16,9% годовых

личное базовая ставка в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге") Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15000 подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы заявление-анкета

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. - копия трудовой книжки или трудового договора Прочие требования к заемщику заемщик должен иметь положительную кредитную историю Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3-х рабочих дней от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 60 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

крупная сумма кредита без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

бесплатное перечисление денежных средств в сторонние банки для погашения кредитов;

получение дополнительных средств на любые цели Минусы в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге") Особые ограничения на рефинансирование до 6 кредитов, взятых не в банке Группы ВТБ Оставить заявку Дата актуализации: 06.02.2019 12:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.