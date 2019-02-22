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Рефинансирование

Энерготрансбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительские кредиты, автокредиты, лимит по кредитной карте в рублях, в том числе кредиты, предоставленные КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», при условии рефинансирования хотя бы 1-го кредита другого банка; срок обслуживания кредитов не менее 6 месяцев; срок до полного погашения кредитов не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности за последние 6 месяцев по рефинансируемым кредитам/кредитным картам; количество рефинансируемых кредитов не более 5; совокупная задолженность по кредитам не должна превышать 1 млн. рублей.
Ставки
  • 15,00 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • трудовой договор/контракт
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при нарушении сроков возврата кредита и/или уплаты процентов 0,1% в день от суммы просроченной задолженности; при нарушении обязательства о предоставлении справок из соответствующих банков об отсутствии ссудной задолженности, задолженности по процентам и иным платежам заемщика по кредитным договорам, на рефинансирование которых предоставляется кредит - неустойка в размере 75 рублей за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • без обеспечения;
  • возможность рефинансировать до 5 кредитов;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • льготная ставка для бюджетников
Минусы
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • для мужчин, имеющих отсрочку от призыва на военную службу, окончание срока кредитования не превышает окончание срока отсрочки за вычетом 30 календарных дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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