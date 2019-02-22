Цель кредита

рефинансирование

потребительские кредиты, автокредиты, лимит по кредитной карте в рублях, в том числе кредиты, предоставленные КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», при условии рефинансирования хотя бы 1-го кредита другого банка; срок обслуживания кредитов не менее 6 месяцев; срок до полного погашения кредитов не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности за последние 6 месяцев по рефинансируемым кредитам/кредитным картам; количество рефинансируемых кредитов не более 5; совокупная задолженность по кредитам не должна превышать 1 млн. рублей.