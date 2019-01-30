Рефинансирование с обеспечением
Стройлесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
до 60 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
количество рефинансируемых кредитов, в т.ч. кредитных карт, не ограничено; кредит может быть предоставлен в т.ч. на неотложные нужды при условии, что на рефинансирование направляется не менее 50% кредитных средств
Ставки
- 13,90 %
- 1 000 000 ... 60 000 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
иностранного производства - не старше 7 лет, отечественного - не старше 5 лет на момент заключения договора
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
срок действия одного из рефинансируемых кредитов не менее 6 месяцев; своевременное погашение задолженности по рефинансируемым кредитам в течение последних 6 месяцев; в случае наличия просроченных платежей по каждому из рефинансируемых кредитов их общая продолжительность не должна превышать 30 дней
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
трудовой стаж не менее 3 месяцев на предприятии расположенном в г.Тюмени, Тюменском районе, Тюменской области при регистрации в г.Тюмени, Тюменском районе, либо трудовой стаж не менее 6 месяцев на предприятии расположенном в г.Тюмени, Тюменском районе при регистрации в Тюменской области
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
за весь период просрочки штраф на уровне ключевой ставки Банка России на день заключения договор (при просрочке или неуплате процентов/при нарушении срока возврата кредита) - если в качестве залога выступает недвижимость; штраф в размере 20% годовых на сумму просроченной задолженности - если в качестве залога выступает прочее имущество
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется личное страхование;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- срок рассмотрения заявки - до 2-х дней;
- срок действия решения - 30 дней;
- крупная сумма кредита на длительный срок
Минусы
- требуется поручительство супруги(а), при наличии
Особые ограничения
- процентная ставка зависит от категории заёмщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
310
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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(3452) 56-60-26