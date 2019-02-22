до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

200 000 ... 2 000 000 ₽

12 мес. ... 5 лет Максимальная 19,00 %

200 000 ... 2 000 000 ₽

12 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство не менее 1 физ. лица, либо залог автомобиля; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. требуется залог недвижимости или автомобиля на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования

имущественное при залоге имущества Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона не менее двух Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 24 часа до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта снятие наличных с карты - по тарифам банка Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

без личного страхования;

быстрое рассмотрение заявки Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

требуется имущественное страхование Оставить заявку Дата актуализации: 22.02.2019 15:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.