Статус
Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 200 000 ... 2 000 000 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,00 %
- 200 000 ... 2 000 000 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство не менее 1 физ. лица, либо залог автомобиля; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. требуется залог недвижимости или автомобиля
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
- без страхования
-
имущественное
при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
не менее двух
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
24 часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
снятие наличных с карты - по тарифам банка
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- без личного страхования;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- требуется имущественное страхование
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Статус» в 41 городе России
2 165
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба