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Статус

Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 200 000 ... 2 000 000 ₽
  • 12 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,00 %
  • 200 000 ... 2 000 000 ₽
  • 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство не менее 1 физ. лица, либо залог автомобиля; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. требуется залог недвижимости или автомобиля
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    не менее двух
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
24 часа
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
снятие наличных с карты - по тарифам банка
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • без личного страхования;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • требуется имущественное страхование
Оставить заявку
Дата актуализации: 22.02.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Статус» в 41 городе России
2 165
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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