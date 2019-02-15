Курсы валют Экономбанка в Саратовеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Экономбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,60
|67,60
|15.02.2019 20:46
|EUR
|1
|Евро
|74,20
|76,20
|15.02.2019 20:46
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- ОГРН
- 1026400002067
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 42-70-008 800 100-13-19 — единая справочная служба
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