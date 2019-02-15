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Курсы валют Экономбанка в Саратове

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Экономбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,60 67,60 15.02.2019 20:46
EUR 		1 Евро 74,20 76,20 15.02.2019 20:46
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 16
Банкоматы 13
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Телефоны
(8452) 42-70-00
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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