Курсы валют Газэнергобанка в Калугеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Газэнергобанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,30
|68,10
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|73,90
|76,70
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
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