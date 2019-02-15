Вход
Поиск

Курсы валют Газэнергобанка в Калуге

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные Газэнергобанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,30 68,10 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 73,90 76,70 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
Адрес
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
ОГРН
1024000000210
Сайт
www.gebank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 10
Банкоматы 22
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-3000 — единая справочная служба
(4842) 55-77-55

Предложения Газэнергобанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
44 172

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться