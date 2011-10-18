Курсы валют банка «Уралфинанс» в Екатеринбургеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Уралфинанс» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 282-00-018 800 200-30-23(343) 222-11-01
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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