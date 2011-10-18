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Курсы валют банка «Уралфинанс» в Екатеринбурге

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Уралфинанс» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 1
Банкоматы 3
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Телефоны
(343) 282-00-01
8 800 200-30-23
(343) 222-11-01

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