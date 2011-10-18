Курсы валют Земкомбанка в Ростове-на-Донуизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Земкомбанком на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
- Адрес
- г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
- ОГРН
- 1026100001982
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 280-00-68(863) 280-00-64 — справочная линия
Предложения Земкомбанка
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Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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