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Курсы валют банка «Ростфинанс» в Ростове-на-Дону

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Ростфинанс» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
ДО "Центральный"
66,37
66,87
74,97
75,47
Показать телефон
15.02.2019 10:43 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, д. 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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