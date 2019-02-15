Фора-Банк, лицензия №1885
Парк культуры, Парк культуры, Фрунзенская
Фора-Банк - Центральный офис
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,20
|67,10
|15.02.2019 13:04
|Евро
|от 1
|74,75
|75,75
|15.02.2019 13:04
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,65
|86,40
|15.02.2019 13:04
|Швейцарский франк
|от 1
|65,50
|67,10
|15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 775-65-55
Москва, Зубовский бульвар, 25
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
10:00—18:00
223 693