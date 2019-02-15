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Фора-Банк, лицензия №1885

Фора-Банк - Центральный офис

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,20 67,10 15.02.2019 13:04
Евро от 1 74,75 75,75 15.02.2019 13:04
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,65 86,40 15.02.2019 13:04
Швейцарский франк от 1 65,50 67,10 15.02.2019 13:04
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 775-65-55
Москва, Зубовский бульвар, 25
Парк культуры, Парк культуры, Фрунзенская

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
10:00—18:00
223 693