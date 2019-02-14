Капитальное вложение
Татсоцбанк,
Татсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
68 275 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 1 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 31 по 90 дней - 1%;
- с 91 по 180 дней - 2%;
- с 181 про 276 дней - 3%;
- с 277 по 371 день - 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальное вложение» в 3 городах России
2 579
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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