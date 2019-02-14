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Татсоцбанк,

Татсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
368 504
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 5 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 по 30 день - по ставке до востребования;
  • с 31 по 90 дней - 1%;
  • с 91 по 180 дней - 2%;
  • с 181 по 276 дней - 3%;
  • с 277 по 371 день - 4%
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Больше возможностей» в 3 городах России
7 706
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
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Телефоны
(843) 299-11-11

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