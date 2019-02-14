Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 30 день - по ставке до востребования;

с 31 по 90 дней - 1%;

с 91 по 180 дней - 2%;

с 181 по 276 дней - 3%;

с 277 по 371 день - 4% Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.