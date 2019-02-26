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Твой мир

Еврофинанс Моснарбанк,

Еврофинанс Моснарбанк вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
377 342
Ставка
7,55%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 500 000 ₽ 6,25 6,7
от 2 500 000 ₽ 7,25 7,5
от 5 000 000 ₽ 7,35 7,55
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твой мир» в 1 городе России
3
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
ОГРН
1027700565970
Сайт
www.evrofinance.ru
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Телефоны
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