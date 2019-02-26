Твой мир
Еврофинанс Моснарбанк,
Еврофинанс Моснарбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
377 342 ₽
Ставка
7,55%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,55%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|от 500 000 ₽
|6,25
|6,7
|от 2 500 000 ₽
|7,25
|7,5
|от 5 000 000 ₽
|7,35
|7,55
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 25.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твой мир» в 1 городе России
3
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
- 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- ОГРН
- 1027700565970
- Сайт
- www.evrofinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-86-00 — единая справочная служба
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