Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально или раз в полгода проценты выплачиваются по периодам Капитализация ежеквартально или раз в полгода по выбору клиента проценты капитализируются по периодам Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за период от даты заключения договора до даты последнего начисления проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 17:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.