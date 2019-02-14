Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад предназначен для зачисления сумм пенсий, а так же прочих платежей связанных с пенсионными выплатами, перечисляемыми Отделением Пенсионного Фонда по Республике Татарстан, негосударственными пенсионными фондами, Управлением Федерального казначейства, иными организациями, осуществляющими доставку пенсий, материальных выплат, социальных компенсаций по району проживания вкладчика и пособий по временной нетрудоспособности (для работающих пенсионеров) Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно безналичным путем принимаются и зачисляются пенсионные выплаты;

через кассу - сумма дополнительный взносов не ограничена Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 13:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.