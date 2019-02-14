Новый Пенсионный
Татсоцбанк,
Татсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 100 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад предназначен для зачисления сумм пенсий, а так же прочих платежей связанных с пенсионными выплатами, перечисляемыми Отделением Пенсионного Фонда по Республике Татарстан, негосударственными пенсионными фондами, Управлением Федерального казначейства, иными организациями, осуществляющими доставку пенсий, материальных выплат, социальных компенсаций по району проживания вкладчика и пособий по временной нетрудоспособности (для работающих пенсионеров)
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
- безналичным путем принимаются и зачисляются пенсионные выплаты;
- через кассу - сумма дополнительный взносов не ограничена
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 3 городах России
3 513
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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