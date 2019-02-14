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Новый Пенсионный

Татсоцбанк,

Татсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 100 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 100 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад предназначен для зачисления сумм пенсий, а так же прочих платежей связанных с пенсионными выплатами, перечисляемыми Отделением Пенсионного Фонда по Республике Татарстан, негосударственными пенсионными фондами, Управлением Федерального казначейства, иными организациями, осуществляющими доставку пенсий, материальных выплат, социальных компенсаций по району проживания вкладчика и пособий по временной нетрудоспособности (для работающих пенсионеров)
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
  • безналичным путем принимаются и зачисляются пенсионные выплаты;
  • через кассу - сумма дополнительный взносов не ограничена
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 3 городах России
3 513
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
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Телефоны
(843) 299-11-11

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