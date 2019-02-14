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Удобный

Международный Финансовый Клуб,

Международный Финансовый Клуб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 749
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 5,4 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 4 городах России
2 559
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Сайт
www.mfk-bank.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12 — колл-центр
(495) 287-02-60

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МФК Максимум 8,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
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Накопительный+ 5,7 100 000 ₽ Посмотреть
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