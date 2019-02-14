Пенсионный накопительный
Алмазэргиэнбанк,
Алмазэргиэнбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
178 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|365 дней
|550 дней
|732 дня
|1095 дней
|от 1 000 ₽
|5
|5
|5
|5
|5
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, а также судьям в отставке, получающим ежемесячное содержание
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «Пополняемый»
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 26.01.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный накопительный» в 19 городах России
6 382
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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