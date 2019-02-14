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Пенсионный накопительный

Алмазэргиэнбанк,

Алмазэргиэнбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
178
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 365 дней 550 дней 732 дня 1095 дней
от 1 000 ₽ 5 5 5 5 5 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, а также судьям в отставке, получающим ежемесячное содержание
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «Пополняемый»

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
26.01.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный накопительный» в 19 городах России
6 382
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
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в вашем городе Якутск
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Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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