Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, а также судьям в отставке, получающим ежемесячное содержание Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «Пополняемый» Автопролонгация возможна Дата актуализации 26.01.2019 18:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.