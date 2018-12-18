Русь-Малоэтажка
Русь, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
- возможно обеспечение за счет имущества третьих лиц
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
пени на сумму просроченного платежа - 0,06% в день; 0,1% от суммы кредита при нарушении сроков завершения строительства в день
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на размер ставки;
- возможно использование маткапитала в качестве ПВ
Особые ограничения
для клиентов с положительной кредитной историей