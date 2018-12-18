пени на сумму просроченного платежа - 0,06% в день; 0,1% от суммы кредита при нарушении сроков завершения строительства в день

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.