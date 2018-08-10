Справка Banki.ru

Банк был учрежден еще в декабре 1991 года и стал одним из первых зарубежных фининститутов, получивших банковскую лицензию в России. Кредитная организация была зарегистрирована как «Лионский Кредит (Россия)», позднее переименована в «Креди Лионэ Русбанк». Учредителем фининститута выступил французский банк Credit Lyonnais, впоследствии поглощенный Credit Agricole. В 2004 году российский банк был вновь переименован — в ЗАО «Коммерческий и инвестиционный банк «Калион Русбанк». С 2014 года фининститут носит название «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк». С января 2005 года кредитная организация входит в систему страхования вкладов.

На текущий момент акционерами кредитной организации являются «Креди Агриколь КИБ» (Франция), владеющий долей в 82,41%, и подконтрольная ему компания «Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг» (17,59%). Конечным бенефициаром выступает Credit Agricole S. A. (Франция), который в рамках банковской группы Credit Agricole* является подразделением, отвечающим за глобальное развитие корпоративного и инвестиционного бизнеса.

Головной офис российской «дочки» расположен в Санкт-Петербурге, наряду с ним функционирует филиал в Москве. Собственная сеть банкоматов и терминалов не развита. Списочная численность персонала на начало 2018 года составляла 182 сотрудника (годом ранее — 167 сотрудников).

Деятельность кредитной организации сосредоточена на корпоративном бизнесе. Своим клиентам банк предлагает открытие счетов, линейку продуктов по управлению денежными потоками и ликвидностью, финансирование оборотного капитала (включая выпуск банковских гарантий, аккредитивов и т. п.), валютообменные операции, производные инструменты для хеджирования валютных и процентных рисков, консультационные услуги. Кроме того, совместно с материнским банком российский «Креди Агриколь КИБ» участвует в организации средне- и долгосрочного финансирования в форме синдицированных и клубных кредитов, проектного финансирования и др.

Банк ориентируется на три основные группы клиентов: крупнейшие российские корпорации (преимущественно из числа публичных компаний), ведущие российские банки, а также работающие в России дочерние подразделения и филиалы ключевых международных клиентов группы Credit Agricole. Клиентская база достаточно диверсифицирована по отраслям и включает в себя предприятия топливно-энергетического сектора, черной и цветной металлургии, автомобилестроения, производителей машин и высокотехнологичного оборудования, продуктов питания и товаров повседневного спроса, а также предприятия таких секторов, как строительство, розничная торговля, транспорт и телекоммуникации. В числе клиентов были замечены такие компании, как ЗАО «Филип Моррис Ижора», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ЗАО «Лиггет-Дукат», ООО «СНФ Восток». Общее число корпоративных клиентов банка на конец 2017 года составляло около 246 предприятий. С физическими лицами кредитная организация практически не работает, несмотря на участие в системе страхования вкладов.

Согласно пояснительной информации к отчетности, на конец первого полугодия 2018 года отраслевая структура кредитного портфеля банка была представлена производством (35,5%), торговлей (34,2%), арендой и лизингом (20,8%), финансовым посредничеством и страхованием (5,9%), недвижимостью (2,3%) и добычей полезных ископаемых (1,1%). При этом в начале 2018 года производство преобладало в кредитном портфеле чуть более заметно, занимая 41%. В пассивах, согласно отчетности, клиентские ресурсы были сформированы средствами компаний и предприятий, занимающихся в основном производством (38,1% от общего объема клиентских средств на конец первого полугодия 2018), торговлей (19,6%), строительством (16,0%), добычей полезных ископаемых (5,9%), финансовым посредничеством и страхованием (5,0%).

С начала 2018 года активы нетто банка сократились на 5,4%, составив к 1 августа 49,6 млрд рублей. Рост за указанный период фондировался в пассивах преимущественно межбанковскими кредитами, привлеченными как от зарубежных, так и от российских фининститутов. Стоит также отметить положительную динамику (не столь заметную по отдельности, но внесшую совокупный вклад в прирост валюты баланса) по таким статьям пассивов, как средства предприятий и организаций, собственный капитал и остатки банков-контрагентов по счетам лоро. Часть ликвидности банк также получил от сокращения остатков по счетам прочих активов (преимущественно в виде требований по производным финансовым инструментам), снизившихся с начала 2018 года более чем вдвое. В активах почти вся полученная ликвидность направлялась на рынок межбанковского кредитования и покупку облигаций.

Ресурсная база «Креди Агриколь КИБ» опирается на средства корпоративных клиентов, которые формируют 57,0% пассивов на 1 августа 2018 года. Средства почти поровну сформированы краткосрочными депозитами и остатками на расчетных счетах. На отчетную дату порядка 86% корпоративных средств привлечено от российских юрлиц.

Согласно отчетности по МСФО, клиентская база банка на конец 2017 года была сконцентрирована на 13 группах связанных клиентов (годом ранее — 9 групп), общая сумма по счетам которых составляла 75,7% от общего объема клиентских обязательств банка (годом ранее — 73,6%). Платежная динамика по счетам клиентов стабильно высокая, обороты по счетам клиентов с начала 2018 года в среднем составляли порядка 550—770 млрд рублей ежемесячно.

Долю в 27,5% от пассивов составляют средства, привлеченные на рынке межбанковского кредитования. Объем привлеченных МБК вырос с начала 2018 года более чем на 60% (доля в пассивах на начало года составляла 18,1%) и на 85% сформирован на отчетную дату средствами банков-нерезидентов. В том числе банком привлечен субординированный заем от материнской группы Credit Agricole, включенный в расчет собственного капитала по остаточной стоимости 6,5 млрд рублей на 1 августа 2018 года. В феврале 2015 года банк подписал соглашение с материнской структурой о пролонгировании данного субординированного займа до ноября 2025 года. Оставшаяся часть пассивов приходится на собственные средства и производные инструменты.

В составе активов нетто 41,7% на 1 августа 2018 года формируют кредиты предприятиям и организациям, и почти столько же составляют выданные МБК. Еще порядка 8,0% занимают вложения в облигации, полностью представленные российскими гособлигациями. 1,5% приходится на высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчетах в банках-нерезидентах). Доля основных средств — 2,7%, прочих активов — 4,7% (преимущественно требования по производным финансовым инструментам).

Кредитный портфель, полностью представленный корпоративными кредитами, с начала 2018 года почти не изменился в объеме и на 1 августа составил 20,7 млрд рублей. Просроченная задолженность в портфеле традиционно отсутствует (лишь в мае 2015 года в портфеле появлялась просрочка в размере 2,7% от кредитов; банк отмечал на тот момент, что группа Credit Agricole ведет переговоры с должником (импортер и оптовый дистрибьютер автомобилей и запчастей) с целью урегулирования просроченной задолженности перед банком, резервы по просроченной задолженности не создавались). На отчетную дату основная часть кредитов краткосрочная, хотя заметная доля сформирована также сроками свыше одного года и овердрафтами. Для управления концентрацией кредитного риска по отраслям экономики и регионам финучреждение использует правила Группы Credit Agricole CIB. Кредиты в основном обеспечены гарантиями, полученными от Группы Credit Agricole CIB или Группы Crеdit Agricole S. A.

На отчетную дату порядка 73% размещенных банком МБК представляют собой средства на депозитах в ЦБ. Оставшаяся часть средств выдана примерно в равных долях российским и зарубежным контрагентам на короткие сроки. Внутри месяца банк также активно размещает ликвидность на межбанковском рынке: совокупные обороты по размещению с начала 2018 года составляли в среднем от 255 млрд до 275 млрд рублей, и основная часть этого объема приходилась на российских заемщиков. В привлечении ликвидности еще с конца 2016 года акцент постепенно сместился на российский рынок, хотя ранее банк внутримесячно привлекал большую часть средств от зарубежных контрагентов. Совокупные обороты по привлечению с начала 2018 года составляли 17—52 млрд рублей.

Фининститут и его клиенты активно проводят валютные и конверсионные операции: обороты по данным счетам с начала 2018 года составляли от 276 млрд до 650 млрд рублей.

За январь-июль 2018 года «Креди Агриколь КИБ» получил прибыль в размере 60,0 млн рублей по РСБУ — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года (за весь 2017 год чистая прибыль составила 222,9 млн рублей).

Совет директоров: Режи Монфрон, Фредерик Фурре, Эрик Лешодель, Пьер Ге, Александра Болеславски, Пьер Глозер, Эрик Дитер Герхард Кебе.

Правление: Эрик Дитер Герхард Кебе, Олег Шапошников, Наталья Гришина, Михаил Марголин, Дмитрий Горелов, Юрий Кокаев.

* Credit Agricole Group ведет свою историю с 1894 года, с образования при поддержке Французской Республики кооператива региональных сельскохозяйственных банков. Банк был приватизирован в 1988 году, с 2001 года зарегистрирован на бирже как Credit Agricole S. A. В 2003 году поглотил еще один старейший банк Франции — Credit Lyonnais.

В настоящее время Credit Agricole является одним из лидеров розничного бизнеса в Европе, крупнейшим банком по объему активов в управлении и страхованию, третьим по величине европейским игроком на рынке проектного финансирования. В банке работает порядка 140 тыс. сотрудников и обслуживается около 52 млн клиентов. Группа представлена в 52 странах мира (общее количество точек продаж превышает 11 тыс.), но основной бизнес ведет во Франции, Италии и Греции. Клиентам предоставляются розничные услуги (в том числе под брендами дочерних организаций LCL, BforBank, Credit Agricole Bank and Insurance), услуги корпоративного и инвестиционного банкинга (в том числе под брендами Credit Agricole Corporate & Investment Bank, CACEIS), услуги по страхованию и управлению активами (Amundi, Caceis, Credit Agricole Assurances, Credit Agricole Private Banking) и ряд других, в том числе специализированных услуг. Совокупные активы группы по итогам 2017 года составляли порядка 1,9 трлн евро.

Во II квартале 2018 года чистая прибыль Credit Agricole S. A. составила 1,44 млрд евро против 1,35 млрд евро за аналогичный период годом ранее. В том числе чистая прибыль инвестиционного подразделения группы составила 578 млн евро (+34% к результату за аналогичный период 2017 года); прибыль в сфере специализированных финансовых услуг — 216 млн евро (+15%); чистая прибыль от розничных банковских операций — 608 млн евро (-15%), прибыль розничного подразделения LCL сократилась на 14% — до 169 млн евро.

Показатель достаточности основного капитала первого уровня банка на конец июня 2018 года составил 11,4%, не изменившись за год; капитализация банка оценивается в 34,2 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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