Справка Banki.ru

Кредитная организация была учреждена в форме ЗАО в январе 2007 года в Санкт-Петербурге. Банк не входит в систему страхования вкладов. 11 ноября 2018 года банк получил лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

Крупнейшим акционером банка является советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и промышленной политике Сергей Бодрунов, которому принадлежит 49,5% акций банка. Ранее Сергей Бодрунов выступал совладельцем и руководителем АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», занимал должность президента Национальной Ассоциации Авиаприборостроителей. Остальные 50,5% принадлежат ООО «Санкт-Петербургская инвестиционная компания».

Банк моноофисный, ориентирован на обслуживание ограниченного круга корпоративных клиентов. Списочная численность персонала на 1 октября 2017 года составляла 24 сотрудника. Банк предлагает своим клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, вексельному и депозитному обслуживанию, брокерские и депозитарные услуги, систему электронных расчетов «Банк-Клиент» и т. д. Основными клиентами фининститута согласно информации банка являются компании, занимающиеся авиаприборостроением, авионикой, автоприборостроением и производством автокомпонентов, управлением недвижимостью, девелоперскими проектами и финансовыми активами, IT-бизнесом и медиабизнесом. Среди клиентов банка в разное время были замечены: ОАО Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов (завод ТЭМП), ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», ОАО «Второй московский приборостроительный завод», ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум», ОАО «Электроприбор», ОАО «Мичуринский завод «Прогресс», ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Пирометр», ОАО «Измеритель» и др. Значительную долю в корпоративном кредитном портфеле банка составляют торговля (39,25%) и строительство (26,27%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 57,8% (или 1,2 млрд рублей), составив 3,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 63,2% до 63,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 772,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 101,7% (или 555,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33,8% и 66,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 207,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 200,78% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 81,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 89,6% и 10,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 6,1% до 7,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 126,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 44,5% до 81,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,8 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 3,2% до 3%, при этом их номинальный объем увеличился на 31,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в основные средства;

• доля прочих активов сократилась c 18,7% до 7,3%, при этом их номинальный объем сократился на 148,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 252,2 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 126,9 млн рублей (или 101,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 100%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,1% до 4,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 352,5 млн рублей (139,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 2,7 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 61,3 млн рублей. По итогам октября — января 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 68,5 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Драндин (председатель), Елена Александрова, Мария Гаврилова, Надежда Иванова, Сурен Хачиян.

Правление: Сурен Хачиян (Председатель правления), Олег Хакимов, Елена Лесонен, Екатерина Морозова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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Дата последнего изменения: 11.12.2018

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