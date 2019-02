Справка Banki.ru

Банк был учрежден весной 2007 года в Москве при участии Toyota Kreditbank GmbH*, является структурным подразделением Toyota Financial Services Corporation (Япония). Основные виды деятельности — розничное автокредитование и корпоративное кредитование официальных дилеров автомарок Toyota и Lexus. Таким образом, у Тойота Банка две целевые группы клиентов: автодилеры, реализующие автомобили концерна, и физлица, заинтересованные в их приобретении. Тойота Банк управляет в России брендом Toyota Financial Services, являющимся частью Toyota Financial Services Corporation. Банк входит в систему страхования вкладов с октября 2013 года.

В июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ЗАО на АО.

Основным акционером банка на текущий момент является зарегистрированная в Германии Toyota Kreditbank GmbH, которой напрямую принадлежит порядка 99,94% российского Тойота Банка. Оставшейся долей в 0,06% компания владеет через принадлежащий ей Toyota Leasing GmbH. Бенефициаром выступает японская Toyota Motor Corporation, 100% акций которой находятся в публичном обращении.

Банк представлен головным офисом, расположенным в Москве. По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, среднесписочная численность персонала на 1 июля 2018 года составляла 125 человек (за аналогичный период прошлого года — 143 человека). По состоянию на 1 июля 2018 года банк присутствовал в 69 городах РФ в 164 дилерских центрах, что составляло 100% покрытия сети официальных дилеров «Тойота» и «Лексус». Банк специализируется исключительно на автокредитовании.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 14,8% (или 8,5 млрд рублей), составив 66,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 41% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 1,5% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 17 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 27,5% до 28,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 34,2% до 41%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,4 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 13,9% до 7,6%, при этом их номинальный объем сократился на 3 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 11,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,9% (или 742 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,3% и 82,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 170 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,45% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 92,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 92,5% и 7,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 91,3% до 92,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,6 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,1% до 6,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 61,2 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 8,6 млрд рублей (или 16,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 90,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,5% до 2,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 138,9 млрд рублей (226,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-заёмщиком Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 27,1 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 11,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 989,6 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Обата Хиронобу (председатель), Ватанабе Хитоши, Рубен Кристиан Тис, Суга Сюдзи, Любица Иво Йоско.

Правление: Александр Колошенко (председатель, президент), Юлия Сорокина, Анна Шенгелевич.

* Toyota Kreditbank GmbH (Германия) — дочерний банк Toyota Financial Services Corp., кредитного подразделения автопроизводителя Toyota Motor, созданный в 1998 году для кредитования покупателей автомобилей компании. Работает во Франции, Швеции, Норвегии, Испании и Польше. Сегодня Toyota предоставляет финансовые услуги своим клиентам более чем на 90% территорий, где официально представлена продукция компании.

Автоконцерн Toyota был основан в 1937 году, выпускает автомобили под марками Toyota, Lexus, Scion и др. Акции Toyota Motor Corporation находятся в публичном обращении. По состоянию на 31 марта 2017 года крупнейшие пакеты — у Japan Trustee Service Bank, Ltd (12,06% голосующих акций), Toyota Industries Corporation (7,59%), The Master Trust Bank of Japan (5,18%), Nippon Life Insurance Company (3,99%), State Street Bank and Trust Company (3,44%), Denso Corp. (2,88%), JP Morgan Chase Bank, N.A. (2,38%), Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited (2,01%), Trust & Custody Services Bank, Ltd. (1,95%), The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depositary Receipt Holders (1,86%). Рыночная капитализация компании превышает 22 трлн японских йен.

