Банк был учрежден в октябре 1990 года в городе Великие Луки (Псковская область) на базе местного управления Жилсоцбанка СССР. Банк вошел в систему страхования вкладов в ноябре 2004 года. 10 октября 2016 года ЦБ РФ было зарегистрировано увеличение уставного капитала банка на 50 млн рублей за счет дополнительного выпуска акций банка, в результате чего уставный капитал составляет 466,2 млн рублей. В ноябре 2017 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО.

Основным владельцем банка является бизнесмен, бывший генеральный директор, совладелец Великолукского локомотиворемонтного завода, бывший генеральный директор ОАО «Вагонреммаш», руководитель и совладелец ряда других коммерческих предприятий в области, председатель совета директоров банка Сергей Слесарев (99,83%); на акционеров-миноритариев приходится 0,17%.

Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в г. Великие Луки. Кредитная организация не выпускает и не обслуживает пластиковые карты. Сеть банкоматов не развита. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 69 сотрудников.

Юридическим лицам банк предлагает РКО, размещение средств на депозиты, кредитование, банковские гарантии, систему «Клиент — Банк».

Для физических лиц предусмотрены РКО, валютообменные операции, денежные переводы без открытия счета, кредитование (потребительское, ипотечное и автокредитование), вклады, аренда сейфовых ячеек.

Клиентами банка являются более 3 тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В числе клиентов упоминаются АО «Автоколонна 1121», ОАО «Ходинговая компания «Мебельный комбинат», МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2% (или 36,9 млн рублей), составив 1,9 млрд рублей на 01.05.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 34,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 21,3% до 24,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 63,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 36,3% до 34,3%, при этом их номинальный объем сократился на 24,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,1% (или 875 тыс. рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 55,9% и 44,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 460 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 139,59% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 62,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 96% и 4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 35,5% до 32,6%, при этом их номинальный объем сократился на 44,5 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (1,3%), при этом их номинальный объем увеличился на 252 тыс. рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 58,8% до 62,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 85 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 2,2% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 919 тыс. рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,8% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 3,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 626,4 млн рублей. С начала года его объем сократился на 44,5 млн рублей (или 6,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,1%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, в структуре кредитного портфеля преобладали следующие отрасли экономики: частные лица (48,8%), предприятия торговли (9,4%), строительство (8,7%), муниципальные организации (2,1%), транспорт (1,7%) и прочие отрасли (23%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 13% до 15%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 31,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1 млрд рублей (160,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 1,2 млрд рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 23,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 3,8 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,7 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Слесарев (председатель), Даниил Слесарев, Елена Слесарева, Ирина Коробкина, Артем Афиногенов, Ольга Чупова.

Правление: Татьяна Николаенкова (председатель), Оксана Полещенко, Татьяна Степанова, Светлана Шамкина, Ирина Петрова.

