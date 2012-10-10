С 10 октября по 12 ноября 2012 года в нескольких отделениях Москвы и Санкт-Петербурга клиенты Райффайзенбанка могут бесплатно оформить сейфовую ячейку на личные нужды при заключении нового договора аренды.
Акция действует в отделениях «Бакунинская», «Проспект Мира», «На Мясницкой», «Жулебино», «Мытищи», «Грина 11», «Зеленоградское», «Митино» в Москве и отделении «Староневское» в Санкт-Петербурге. Бесплатно в аренду может быть предоставлена ячейка высотой до 10 см сроком аренды 1 месяц. Оформить аренду бесплатных ячеек могут держатели карт банка категории Gold и выше.
Кроме того, в отделениях-участниках акции для всех клиентов банка в указанный период действует скидка 30% на аренду ячеек большего размера.
С подробной информацией об условиях аренды сейфовых ячеек в Райффайзенбанке можно ознакомиться здесь http://www.raiffeisen.ru/retail/safeboxes/
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