Состоялась Международная финансовая конференция, приуроченная к 170-летию Сбербанка

Состоялась Международная финансовая конференция «Новые технологии управления. Что изменит мир?», приуроченная к 170-летию Сбербанка. В работе конференции принял участие Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин, выступивший перед ее участниками.



«Мы живем в экспоненциальные времена, когда скорость изменений постоянно возрастает. Поэтому проблематика нашей конференции – поиск новых подходов к управлению – актуальна как никогда», – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, открывая конференцию.



По мнению главы Сбербанка, главным прорывом в области управления в 21 веке является метод краудсорсинга, суть которого заключается в привлечении к решению масштабных задач «коллективного разума». Краудсорсинг создает возможность использовать интеллектуальную энергию и потенциал множества людей для созидания будущего. Герман Греф привел три примера использования краудсорсинга Сбербанком. Во-первых, это система «Биржа идей», посредством которой каждый сотрудник Сбербанка может подать предложение по улучшению работы банка. Благодаря «Бирже идей» в 2011 году Сбербанк сэкономит около 17 млрд рублей. Во-вторых, поиск талантливых высокопотенциальных людей внутри банка – «краудстаффинг». Все 20 тысяч менеджеров Сбербанка прошли аттестацию, в результате которой руководство банка знает потенциал каждого в деталях, отметил Герман Греф. Глава Сбербанка подчеркнул особую значимость еще одной инициативы, основанной на принципах краудсорсинга: совместного благотворительного проекта Сбербанка и фонда «Подари жизнь», в рамках которого в 2008 году была выпущена первая в России благотворительная карта VISA «Подари жизнь». Когда держатель карты оплачивает покупку или услугу в размере 1000 рублей, 6 рублей поступает на счет фонда помощи детям, больным лейкемией. В 2010 году Сбербанк перечислил подопечным фонда «Подари жизнь» более 250 млн рублей.



Конференция «Новые технологии управления. Что изменит мир?» стала первой в России и второй в мире конференцией, посвященной краудсорсингу.



В конференции участвовало более 300 человек: главы международных и российских финансовых институтов, крупных компаний, лидеры мирового экономического сообщества. В ходе конференции прозвучали выступления Джеффа Хауи, профессора журналистики Northeastern University, изобретателя термина «краудсорсинг»; Пола Саффо, управляющего директора Foresight Discern Analytics; Томаса Малоуна, профессора школы управления имени Слоуна Массачусетского технологического университета, директора Центра коллективного интеллекта MIT; Бет Новек, профессора права Нью-Йоркской школы права; Виктора Орловского, Старшего вице-президента Сбербанка России; Александра Ослона, президента Фонда «Общественное мнение».



Виктор Орловский рассказал о результатах реализации краудсорсингового проекта «Сбербанк-21». В рамках проекта был создан сайт www.sberbank21.ru, аккумулирующий инновационнные идеи и предложения по трем направлениям: «Сбербанк-21-Будущее», «Россия-21-Прогресс» и «Инновации-21-Краудсорсинг». Участниками проекта стали более 116 тысяч человек, которые вложили в процесс генерации инновационных идей и предложений 43 тысячи человеко-дней работы.



«Краудсоринг – это поиск как лучших идей, так и лучших людей», – отметил Александр Ослон.



Мероприятие транслировалось в прямом эфире на канале «Россия-24», а также на сайтах Сбербанка и РИА «Новости».