БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 25 декабря в Санкт-Петербурге открылся новый операционный офис банка, расположенный по адресу: проспект Косыгина, дом 24, корпус 1, лит А. Ближайшая к офису станция метро ‒ «Ладожская». Это тринадцатый офис банка в Санкт-Петербурге.

Офис открыт для обслуживания клиентов без выходных с 9:00 до 21:00. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает круглосуточно.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитные карты, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты «Банк в кармане», «Подарочная карта», «Виртуальная предоплаченная карта». Кроме традиционных банковских услуг, жители Санкт-Петербурга смогут оформить в новом офисе договор обязательного пенсионного страхования и популярные страховые продукты: «Моя любимая квартира», «Моя любимая дача», «Первая помощь», «Осторожно, Дети», «Копилка», оплатить услуги ЖКХ без комиссии, осуществить денежный перевод, а также подключить дополнительные банковские услуги и сервисы: «СМС-сервис», «Инфо M@IL», «Интернет-банк», принять участие в бонусной программе Membership Rewards для держателей карт American Express.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4500 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов ‒ более 200 структурных подразделений банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

