Обзор по рынку и прогноз на 19.11.2013

Сегодня мы наблюдаем переход большинства валют в режим консолидации на более низких уровнях, чем это отмечалось вчера. Основным ньюсмейкером азиатской сессии стал австралийский доллар.





Пара EUR/USD вновь ушла ниже 1,3520, не сумев удержаться в районе максимумов, достигнутых в понедельник. На текущий момент она торгуется вблизи 1,35, хотя потенциал роста все еще сохраняется, учитывая запланированный на ближайшие часы отчет института ZEW по деловым настроениям в Германии. Если показатель совпадет с прогнозами или превысит их, то пара вновь устремится в район вчерашних максимумов 1,3540.



Самые интересные движения во время азиатской сессии демонстрировали пары с иеной и австралийским долларом. Основное внимание рынков с утра было приковано к публикации протокола Резервного Банка Австралии от ноябрьского заседания. Пара AUD/USD уже подошла к этому моменту на сессионных минимумах, поскольку многие предвкушали дальнейших комментариев со стороны регулятора по поводу слишком высокого курса. В итоге, опубликованный текст не был пессимистичнее ожиданий, и пара наоборот оказалась в спросе. От уровня открытия 0,9376 AUD/USD скатилась к минимуму 0,9351, но смогла восстановиться в районе 0,9385. Пара, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи этой отметки, поскольку интересных отчетов на сегодня не предвидится.