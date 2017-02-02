Кредитная карта Хозяина от Россельхозбанка в вопросах и ответах

Категорически приветствую уважаемое собрание.
Как это водится в любом тематическом форуме, на котором отсутствует тотальная цензура, начиная с десятой страницы читать ветку становится невозможно из-за обилия повторяющихся вопросов, ответов, и просто эмоциональных постов. Продукт, о котором я собираюсь написать,
UPD: Блог будет пополняться по мере обработки информации.
Я не увлекаюсь хобби, поэтому про хобби здесь ничего не будет.
О ПРОДУКТЕ
Рублевая кредитная карта с честным грейсом, 5% кэшбэком на топливо и 1% почти на все остальное, бесплатным первым годом (если это ваша первая карта в РСХБ). Цена вопроса - от 400 до 900 рублей в год, начиная со второго года в случае первой любви с РСХБ, и с первого года для закоренелых клиентов.
Минимальный платеж 10% (уважаемые подсказывают, что для договоров с 14.09.2015 минимальный платеж 3%).
Ложка дегтя: срок действия пластика - 3 года, кредитная линия открывается на 2 года. На третий год пластик превращается в тыкву: придется переоформлять ссудный договор, но собственными средствами пользоваться можно. Впрочем, после полутора лет интенсивной эксплуатации мнения начали расходиться. Имеется пока что неподтвержденная на практике оптимистичная гипотеза, что ссудный договор будет автоматически пролонгирован согласно букве тарифного плана и вопреки тому, что говорят маринки в офисах.
Сам пластик выглядит откровенно сиротски. Вообще над дизайном не парились.
Сведения об одобренных КЛ - противоречивые. Одобряют. В крайнем случае, срезают. Карт с нулевым КЛ не бывает.
В ветке не зафиксировано сообщений о том, что кому-то прикрыли счет или заблокировали карту с предложением расстаться. Уважаемые подсказывают, что с 06 февраля 2017 РСХБ убрал из тарифов ограничения на максимальный и минимальный кредитный лимит, но никто не проверял, дадут ли пластик с нулевым лимитом.
В программе поощрения колхозников "Урожай" тарифный план "Карта хозяина" не участвует.
ЧТО НАДО
Вот только не надо ничего заполнять на сайте или предварительно вписывать буквы в распечатанную анкету - бесполезно. Ножками, в банк. 2НДФЛ, копию трудовой, СНИЛС или ВУ, для молодежи мужеского полу военник. Проследите, чтобы при оформлении заявления речь шла обязательно о Карте Хозяина. Загляните к маринке в монитор, если сможете. На бумагах об этом не написано. Уже был неприятный случай - выпустили обычную карту, пришлось закрывать (45 дней) и расстаться с первым бесплатным годом обслуживания, т.к. перевыпущенный Хозяин стал уже не первым продуктом банка для клиента.
Копия трудовой, хоть и не требуется по данным сайта банка, тем не менее приветствуется в региональных отделениях. Копия должна быть "правильной" - заверенной на каждой страничке отделом кадров. 2НДФЛ лучше брать подлиннее (в смысле, длины, "срока"). Если вдруг задумаете оформляться в первом полугодии - берите сразу и за этот, и за прошлый год.
КАК ДОЛГО
Заявление рассматривают у всех по разному. До месяца. Позвонят из Москвы, зададут простые вопросы. Именную карту делают две-четыре недели. РСХБ вообще нетороплив. Я обернулся за месяц от заявки до получения. Бесплатный год и срок действия пластика начинаются с момента подачи заявки, а не с момента получения карты. Хоть я и не снимаю наличные с кредиток, просто обязан упомянуть, что РСХБ проводит аттракцион невиданной щедрости - первые три месяца можно снимать нал без комиссии и в грейс. Так вот: первым месяцем из этих трёх является месяц, когда вы подали заявление. Если вы это сделаете 30 числа, и еще месяц будете получать карту, на финт со снятием наличных у вас останется всего 1 (один) отчетный период! Имейте это в виду. Заявление лучше подавать в первых числах месяца.
Запихнуть обновку в банкомат можно через 5-10 минут после получения, а КЛ проявляется от часа до суток.
КЭШБЭК
Кэшбэк не выплачивается, если
*5541,5542,5983 - 5% (Топливо)
*5933,5960,5967,6012,6051,6211,6300,6538,7392,7995,8651,8999,9223,9311 - 0% (Исключения)
*Операции в ИБ - не начисляется
*6010,6011,6012,6532,6533,6536,6538 - не начисляется, нельготные операции
*Payment Transaction (MC), FastFunds, Account Funding Transaction, Original Credit Transaction (Visa) - не начисляется, нельготные операции
*Остальное - 1%
Максимум кэшбэка = 15,000.00 в месяц. Начисляется на собственные и кредитные средства. Выплачивается через 2-3 дня после окончания платежного периода.
Если в текущем периоде будет возврат операции за прошлый период, то КБ прошлого периода выплатят полностью, а в текущем уменьшат. Начисляется КБ по списанию.
Т.к. карта топливная, меня сильно волновал вопрос, как будет вести себя КБ в режиме "предоплата на заправке - отмена операции - оплата по факту". Отвечаю: в моем регионе все хорошо, видно только последнюю проводку, кэшбэк никуда не вычитается в следующем периоде.
КАК ПОПОЛНЯТЬ
* Через кассу. В доступном остатке появляется ну почти сразу. Так говорят.
* Через банкомат с кэш-ин. В доступном остатке появляется не сразу. С другой стороны коллеги сообщают, что через родной банкомат "зачисляется мгновенно и через несколько минут распределяется по задолженностям всех типов". Видимо, зависит от региона. Проверяйте.
* Межбанком. Изучен вопрос и выработана гипотеза, что при перечислении на ссудный счет (455) в первую очередь гасится основная задолженность, и только потом проценты. Альтернативной ситуацией являются неудачи, связанные с перечислением на ссудный счет (не восстановился КЛ). Хотя были и положительные результаты. Зависит от филиала. В связи с этим пополнять рекомендуется по номеру картсчета (408), взятому из ИБ, предварительно уточнив БИК вашего регионального филиала на сайте РСХБ. Если по ошибке указать БИК центрального офиса - не дойдет.
* Толкать C2C. Только если у вас много времени в запасе, и вообще лучше не надо.
КАК ГАСИТЬ
С погашением надо аккуратно. Описан и подтвержден случай, когда поступившие на счет средства были списаны на очередную покупку, а не ушли на погашение ссудной задолженности, в связи с чем вылет из грейса, отсутствие КБ и неприятный осадок (КБ так и не вернули). Участник инцидента позже отписывался, что "баг пофиксили", но по привычке многие дуют на воду. Для этого существует народная примета, позволяющая понять, погашена задолженность полностью или нет. РСХБ отражает погашение несколькими проводками в порядке очередности. Если гасится "текущий период" (долг за отчетный период погашен), не будет пробела после точки. Поэтому стоит вносить на карту чуть-чуть больше, чем фактически должны за отчетный период, чтобы уже увидеть заветную проводку и успокоиться.
По моим наблюдениям (часовой пояс +0300), межбанк из ТБ (2-й рейс) показывается на счете РСХБ в 16-17 часов, из Авангарда (1-й рейс) около 14-15 часов. "Пробел" проверяю следующим утром.
СКОЛЬКО НАДО ПОГАСИТЬ
ДЛЯ ИСТОРИИ. Надо сформировать выписку по ссудному счету с 1 по текущее число платежного периода (платим за май - выписку формируем за июнь), и посмотреть "Остаток на начало дня" справа-сверху. Это и будет точная сумма долга. Можно сформировать выписку с 1 по последнее число отчетного периода, и тогда задолженность будет "Остаток на конец дня". Но первый вариант - проще. Даже даты не приходится менять в параметрах выписки.
Лично я беру минимальный платеж из СМС (он настоящий, в отличие от суммы задолженности), добавляю одну копейку, умножаю на 10 (минимальный платеж - 10%) и округляю до целых рублей вверх. Получается не сильно больше, чем задолженность, но зато видно проводку "без пробела". И не только я.
ГРЕЙС И ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
Честный грейс. Отчетный период начинается 1 числа и длится месяц. Платежный период начинается с 1 числа следующего месяца и длится до 25 числа. Да, у всех одинаково. КЛ восстанавливается на следующее рабочее утро после поступления средств на картсчет (408).
В документах РСХБ указано, что если 25 число выпадает на выходной/праздничный день, то дата платежа переносится на следующий рабочий день.
В случае наличия нельготной операции %% начисляются только на нельготную операцию, начиная со следующего рабочего дня за днем проведения такой операции. Достоверно сказать не берусь, так как сам не пробовал, но форумчаны со слов второй линии поддержки подсказывают, что для погашения нельготной операции придется восстановить КЛ, хотя нигде в бумагах такого не написано. Не очень верится с учетом того факта, что комиссии за СМС - нельготные.
Так меня зацепили эти проценты, что перечитал Приложение 3 к порядку предоставления КК РСХБ. А именно - пункт 5.9. Делаю вывод, что нельготная операция, совершенная в отчетном периоде, погасится всетаки раньше, чем любая операции текущего периода. Таким образом, при погашении задолженности за отчетный период, в котором была нельготная операция, надо гасить задолженность отчетного периода, проценты отчетного периода, и проценты с нельготных операций, которые натикали в текущем периоде. И тогда можно не восстанавливать КЛ полностью. Вот здесь хороший пример.
Все. Разобрался. Сошлюсь на термин "грейс честный, 2-го типа" автора, которого я почитываю, и который первым прокомментировал мой блог и чей комментарий вызвал во мне "зацеп с процентами".
Ситуация осложняется тем, что в Интернет-офисе плохо видно, льготная операция, или не очень, а чтобы посчитать проценты, начисленные в текущем периоде от нельготных операций отчетного, надо попыхтеть. Есть рецепт, позволяющий по окончанию отчетного периода догадаться, что какая-то из операций была нельготной. Новый интернет-офис позволяет сформировать СЧЕТ-ВЫПИСКУ, в которой всё видно, и снимаются все проблемы. Из незначительных недостатков: выписку за отчетный период можно сформировать после 12 числа платежного периода.
Оплата за СМС-уведомления (если подключены платные) и годовое обслуживание - нельготные операции (не в грейс). Как и любые другие комиссии банка.
За снятие наличных (кредитных, собственных) - комиссия (3.9%).
Уважаемые утверждают, что исходящий c2c нельготный, но без комиссии. Я это утверждение в свое время оспаривал, но я всего лишь теоретик в этом вопросе. Совсем свежее подтверждение моей неправоты. Если тянуть - то без комиссии, но с процентами.
О НАЧИСЛЕНИИ ПРОЦЕНТОВ НА НЕЛЬГОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Уточнена информация о практике начисления РСХБ процентов на нельготные операции. Несмотря на то, что в п.5.9 правил говорится о том, что после погашения долга за отчетный период в случае наличия на счете средств затем гасятся проценты и задолженность платежного периода, на практике все происходит не совсем так. Проценты начисляются двумя порциями: с даты нельготной операции по дату окончания отчетного периода (попадают в выписку), с даты начала платежного периода и по дату платежа. Если в дату платежа внести сумму задолженности за отчетный период и сумму процентов, набежавших за платежный период - долг, вроде бы, должен быть погашен. Однако, у форумчан возникают обоснованные подозрения, что РСХБ проценты, набежавшие за платежный период, не погасит в том же самом платежном периоде. Практика показывает, что переплата гасит основной долг, а проценты, набежавшие за платежный период, попадают в следующую выписку. Это не разовый сбой, т.к. тенденция сохраняется. То ли РСХБ начисляет проценты в день выписки вопреки п.5.4.1 своих же правил, то ли нарушает п.5.9 - не ясно. Идут разбирательства, люди гневаются, ходят в отделения, деньги даже возвращают. Но результат пока вот такой вот. Будьте готовы к тому, что проценты за нельготную операцию придется гасить по двум выпискам. РСХБ косячит.
ПОЧЕМУ "СУММА ДОСТУПНЫХ СРЕДСТВ"+ "СУММА ДОЛГА"+"СУММА АВТОРИЗАЦИЙ" НЕ РАВНЫ КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ
Даже если сформировать выписку по картсчету, учесть авторизованные, но не списанные, операции, добавить задолженность за отчетный период, то кредитный лимит в итоге не получится. Будет немножечко меньше. Коллективный разум предполагает, что РСХБ уменьшает доступный остаток на сумму процентов, которые возможно придется выплатить, если не будет соблюден грейс за отчетный период. Он об нас заботится. Делается это на основании п.7.3.13 Правил предодставления КК РСХБ.
КАК СФОРМИРОВАТЬ ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ
Раз вы задаете этот вопрос, значит вы прошли сквозь тернии Интернет-офиса и М-Токена, нашли заветный карандашик рядом с номером счета, но все равно ничего не получается - разрешите всплывающие окна в браузере. Нет, в мобильном банке выписку не сформировать.
После ввода в эксплуатацию нового интернет-банка от РСХБ все делается сильно проще, и даже из мобильного приложения. Несомненный успех - формирование СЧЕТА-ВЫПИСКИ, которая доступна только из интернет-банка и недоступна из мобильного приложения. Там всё расписано, и даже показывает настоящие задолженности без "возможных процентов".
ИНТЕРНЕТ-БАНК (ЭНТОРНЕТ-ОФИС), МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Новый интернет-банк обладает (в отличие от предыдущей поделки) человеческим лицом и рекомендуется к подключению для формирования СЧЕТА-ВЫПИСКИ. Замечательный хак "с пробелом после точки" - также наблюдается.
Из возможный подводных камней: когда будете придумывать пароль - не злоупотребляйте спецсимволами и знаками препинания. И длиной пароля. Упоминали максимум в 20 символов. Был случай, когда установленный в ней же пароль система потом отказалась принимать (странно, не нашёл факта в ветке, но точно помню, что "мальчик был"). Латиница в разных регистрах, цифры, и умеренная длина 10-15 символов - наш выбор.
ДЛЯ ИСТОРИИ (чтобы было понятно, как оно было): Этот адЪ будет описан отдельно. Но подключить его надо, чтобы глядеть выписки по ссудному счету, генерировать одноразовые пароли, да и просто доказать всем, что ты не привык сдаваться и с честью можешь выпутаться из запутанной ситуации.
Сначала подключайте интернет-офис для
Генерировать одноразовые (3DS) пароли неплохо из мобильного банка. По СМС пароли не приходят. Это, пожалуй, все, для чего мобильный банк нужен. Ну, еще оценить остаток плюс-минус лапоть.
У МЕНЯ В ИБ КУДА-ТО ПРОПАЛ ССУДНЫЙ СЧЕТ
Это касалось старого ИБ, который "адЪ", и к которому больше нельзя подключиться. В новом ИБ ссудного счета просто не видно. Зато есть замечательный СЧЕТ-ВЫПИСКА.
ДЛЯ ИСТОРИИ. Тут же: #повторитеоперациюпозже и #белыеполяввыпискепосчету.
Это нормально. Привыкайте. Скоро вернется. Так было, и так будет.
НАДО ЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПЛАТНЫЙ СМС-ПАКЕТ
Платный СМС-пакет будет отражать операции по счету. Бесплатный - только по карте. То есть, бесплатный пакет отлично показывает, когда карту прокатывают, присылает СМС-уведомление о задолженности, но, например, не показывает пополнения, возвраты, отмены транзакций. Религия не позволяет мне подключить платный СМС-пакет, платить за это 45 рублей, да еще и не в грейс.
КАКУЮ КАРТУ ВЫБРАТЬ
Я люблю MC и Paypass. У меня "илитная". Но с точки зрения оптимизации расходов неименная Visa и Visa Country стоит 400 рублей (а не 900), и при этом на ней нет надписи valid only In Russia, что позволяет "прокатывать" карту за границами нашей Родины, сэкономив 500 рублей. MC будет либо с ограничением использования за рубежом, либо 900 рублей.
*MasterCard Instant Issue (valid only in Russia) (RUB) 400руб
*MasterCard Country (valid only in Russia) (RUB) 400руб
*VISA Instant Issue (RUB) 400руб
*VISA Country (RUB) 400руб
*VISA Classic/ MasterCard Standard (RUB) 900руб
*MasterCard Standard PayPass (RUB) 900руб
Опытные форумчаны сообщают, что за бензин, купленный за границами, кэшбэк возвращается, а курс конвертации весьма приличный. И здесь тоже.
КАК СМЕНИТЬ ПИН
Пин-код меняется в банкомате. Бесплатно. Первой же командой после вставки карты и ввода пина надо выбрать команду "Сменить ПИН". За 50 рублей у маринки в офисе ПИН меняется, если вы его забыли.
МОЖЕТ ЛИ БАНК ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ УВЕЛИЧИТЬ КЛ
Поступили новые сведения. Уважаемому картовладельцу пришло предложение о повышении лимита. За 2 месяца до наступления "часа Х" (2 года с момента подачи заявки), когда кончается срок действия ссудного договора. Возможно, "автопролонгируют" с новым лимитом. Ждем новостей.
Поступили окончательные сведения. Банк повышает в одностороннем порядке кредитный лимит на основании п.3.19 Правил обслуживания, ссылаясь, что ст.438 п2. не нарушены, т.к. есть п.3.19. Происходит это так: банк присылает СМС, в которой указывает дату поднятия КЛ. Если до этого момента не прийти ногами в банк (то самое отделение) и не написать заявление, либо банк не получит от вас бумажное письмо (в адрес того самого отделения), что вы не хотите повышать КЛ, с указанной в СМС даты КЛ поднимается, и это видно в личном кабинете. Дата из СМС наступает раньше, чем пролонгация ссудного договора.
Вот так вот: банк разорился на рублёвую СМС, а уважаемый клиент едь теперь в отделение и отдувайся, если не согласный. Я б на месте банка хоть каждый день такие СМС слал особо занудливым клиентам. По телефону или ответным СМС отказаться от повышения нельзя. Да-да, я тоже получил такую СМС, но т.к. кредитный лимит оказался для меня некомфортным, вынужден был сходить и отказаться.
CHANGELIST
2017-03-23: Окончательно про повышение КЛ со стороны банка в одностороннем порядке.
2017-02-08: Про предложение со стороны банка повысить КЛ.
2017-02-02: Про удаление из тарифов максимального и минимального КЛ, немного про новый ИБ.
2016-05-24: Исправлена ошибка о начислении КБ. КБ не начисляется, если есть просроченная задолженность (не внесен минимальный платеж). Если основной долг погашен не полностью, но минимальный платеж внесен, то КБ должны выплатить. Спасибо уважаемому Адрей1982.
2016-03-29: Добавлено замечание о практике начисления процентов на нельготные операции РСХБ.
2016-02-25: Добавлена ссылка на еще одно хорошее описание, как работает "честный грейс второго типа".
2016-02-18: Уточнена информация о возможном мгновенном зачислении через родной банкомат с Кэш-ин. Уточнена информация о минимальном платеже с 14.09.2015.
Комментарии 7
Не понял при каком - вылете при нельгтной операции или при вылете из грейса в случае не внесения отчетной суммы
"КЛ восстанавливается на следующее рабочее утро после поступления средств на картсчет (408)." Не совсем понял о чем речь. Если об увеличении доступного остатка - то у меня увеличивается сразу же при поступлении на 408..., если об уменьшении задолженности по ссудному счету - то да, на след. раб. день, но проводка будет той же датой, что и поступление на 408.
Вставлю свои 5 копеек по поводу гашения напрямую на ссудный. Настоятельно НЕ рекомендую. Пробовал 10 руб, сначала всё было отлично, через НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ в выписке появились какие то %%, звонил, оспаривал, вернули и сказали, что "это всё из-за гашения на ссудный, никогда так не делайте". Кроме того, "благодаря" этому эксперименту у меня уменьшился кредитный лимит на 375,67 руб., т.е. сумма доступного остатка равна КЛ по договору (100 т.р.) минус долг по ссудному минус непроведенные авторизации минус "заблокированные возможные " проценты и минус 375,67 руб. Само собой не рассасывается уже полгода или больше, терроризировать ГЛ из-за этих копеек не хочу.
И еще по поводу кэшбэка. Сразу скажу, сам не проверял, ибо всегда в грейсе. Но как мне рассказывали при получении карты, для выплаты кэшбэка достаточно не иметь просрочки, т.е. платить минимальный платеж. Не обязательно гасить весь долг. В общем то это логично, банк же зарабатывает на процентах...
Значит, для получения КБ достаточно погасить минимальный платеж. Поправлю мурзилку. Спасибо.
Нет. Только через перезаключение ссудного договора. На все это время пластик будет тыквой. И не факт, что одобрят.
Может: пункты 9.4 и 9.5 Правил предоставления и использования кредитных карт АО «Россельхозбанк» с льготным периодом кредитования говорят о том, что клиент может обратиться в банк с документами для увеличения КЛ, а банк может взять и одобрить его с заключением доп.соглашения к текущему договору (как по факту - неизвестно )
...Ложка дегтя: срок действия пластика - 3 года, кредитная линия открывается на 2 года. На третий год пластик превращается в тыкву: придется переоформлять ссудный договор, но собственными средствами пользоваться можно.
Насчёт самой карты не увидел, а кредитный договор по окончании срока пролонгируется ещё на 2 года на тех же условиях - пункт 9.3 тех же правил.
По поводу карты без кредитного лимита: можно получить карту с КЛ, потом написать заявление на отмену КЛ и согласно пункту 9.2 тех самых правил пользоваться ей как дебетовкой, но это уже совсем извращение, поэтому можно и не упоминать об этом
Также о щедрости банка для новых держателей с 1 июня можно добавить: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=280646&MID=4761542#message4761542
И для тех кто хочет закрыть карту можно добавить информацию, что пишутся 3 заявления:
И согласно всё тем же правилам через 45 календарных дней банк направляет заключительную счёт-выписку, которую надо оплатить вместе с начисленными процентами в течении 15 календарных дней.
У меня карта была обнулена, и поэтому при её закрытии маринки в офисе сказали, чтобы я сразу приходил через 45 дней за справками об отсутствии счетов/задолженностей, а эту счёт-выписку я и не увижу. В ИБ на следующий день после написания заявлений кредитный лимит уже отсутствовал, карта - тоже исчезла, а счета пока висят.
Нет. Только через перезаключение ссудного договора."
В свете полученного мной СМС от банка (в ветке про это написал) - приведенная выше цитата видимо не верна. Для подтверждения мне остаётся дождаться 20.02.17.