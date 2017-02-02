Кредитная карта Хозяина от Россельхозбанка в вопросах и ответах

активно

есть задолженность по прошлому отчетному периоду (не возвращен полностью основной долг). Так что кэшбэк - удел грейсовиков.

За выпиской предлагается прогуляться в банк.

ДЛЯ ИСТОРИИ. Надо сформировать выписку по ссудному счету с 1 по текущее число платежного периода (платим за май - выписку формируем за июнь), и посмотреть "Остаток на начало дня" справа-сверху. Это и будет точная сумма долга. Можно сформировать выписку с 1 по последнее число отчетного периода, и тогда задолженность будет "Остаток на конец дня". Но первый вариант - проще. Даже даты не приходится менять в параметрах выписки.

Раз вы задаете этот вопрос, значит вы прошли сквозь тернии Интернет-офиса и М-Токена, нашли заветный карандашик рядом с номером счета, но все равно ничего не получается - разрешите всплывающие окна в браузере . Нет, в мобильном банке выписку не сформировать.



Сначала подключайте интернет-офис для большого брата компьютера (активация приложения М-Токен). Из интернет-офиса с компьютера можно "создавать" М-Токены для других устройств. Сразу возьмите в банкомате несколько чеков на М-Токен, чтобы не бегать, когда с первым незаладится. Лишние чеки уничтожьте, а не просто выкиньте в мусорку. Или не отходите далеко от банкомата.

Генерировать одноразовые (3DS) пароли неплохо из мобильного банка. По СМС пароли не приходят. Это, пожалуй, все, для чего мобильный банк нужен. Ну, еще оценить остаток плюс-минус лапоть. ДЛЯ ИСТОРИИ (чтобы было понятно, как оно было): Этот адЪ будет описан отдельно. Но подключить его надо, чтобы глядеть выписки по ссудному счету, генерировать одноразовые пароли, да и просто доказать всем, что ты не привык сдаваться и с честью можешь выпутаться из запутанной ситуации.Сначала подключайте интернет-офис длякомпьютера (активация приложения М-Токен). Из интернет-офиса с компьютера можно "создавать" М-Токены для других устройств. Сразу возьмите в банкомате несколько чеков на М-Токен, чтобы не бегать, когда с первым незаладится.Или не отходите далеко от банкомата.Генерировать одноразовые (3DS) пароли неплохо из мобильного банка. По СМС пароли не приходят. Это, пожалуй, все, для чего мобильный банк нужен. Ну, еще оценить остаток плюс-минус лапоть.



Привыкайте. Скоро вернется. Так было, и так будет. ДЛЯ ИСТОРИИ. Тут же: #повторитеоперациюпозже и #белыеполяввыпискепосчету. Это нормально. Привыкайте. Скоро вернется. Так было, и так будет.

Нет. Только через перезаключение ссудного договора. На все это время пластик будет тыквой. И не факт, что одобрят.