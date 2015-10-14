Рынок нефти 14 октября

На сырьевых площадках сохраняется сдержанный негатив. В предыдущих обзорах мы обращали внимание на то, что рынок остается весьма уязвимым с точки зрения фундаментальных факторов. Достаточно важным по-прежнему остается уровень в $50/bbl по Brent, который по итогам попыток двух дней все же удалось сломить. Таким образом, несмотря на слабость доллара и ожидания сохранения достаточно мягкой ДКП от ведущих регуляторов, попытка выхода к более высоким уровням пока не реализовалась. Причиной преобладания более пессимистичного настроя могли стать вышедшие прогнозы от ОПЕК и МЭА, указавшие теперь на замедление спроса в 2016г. Кроме того, в очередной раз инвесторы «зацепились» за китайские данные, которые хотя и не стали большим негативным сюрпризом, все же продолжают настораживать игроков. Краткосрочно стоит ожидать консолидацию в районе отметок Brent $47-51, WTI $45-49. Рынок продолжит искать более весомые аргументы либо для роста к $55-60 Brent, либо к коррекции к $45/bbl.