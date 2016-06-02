Рынок нефти 2 июня

Рынку предстоит пережить достаточно насыщенный день. Сегодня пройдет заседание ОПЕК, после ЕЦБ объявит решение по ставке, а глава регулятора выступит на пресс-конференции, в завершении из США поступит статистика по запасам нефти и ряд членов ФРС также прокомментируют ситуацию на рынках и внесут тем самым определенные ожидания по предстоящим действиям американского ЦБ. В целом от каждого из событий сюрпризов не ожидается, однако, с учетом того, что рынки за последнее время приготовились двинуться хотя бы куда-нибудь, итоги дня спрогнозировать затруднительно. Максимум, что может сделать ОПЕК на сегодняшней встрече – сменить главу и поднять потолок по добыче до уровня фактического. Оба события в рынке и скорее не вызовут сильного движения. В свою очередь, отдельные заявления участников вполне могут краткосрочно придать рынку заметный импульс. ЕЦБ – регулятор не пойдет на какие-либо шаги как минимум до исхода голосования в UK по “Brexit” и возможно далее до конца лета. Исходя из этого, также не ожидаем сильного влияния на площадки. В свою очередь, новостной фон из США может оказать большее влияние на исход торгов. Brent краткосрочно $ 48-52.