Рынок нефти 20 июня

Нефть наряду с прочими рисковыми активами продолжает получать поддержку на фоне ослабления позиций доллара на глобальных площадках, а также снижения опасений по поводу исхода референдума в Великобритании. Brent к текущему моменту вернулась к отметкам близким к $50/bbl, WTI ~$49/bbl. Вместе с тем дальнейший рост остается под вопросом. Спекулятивно на данных по Brexit цены могут еще добавить, но по-прежнему вряд ли стоит рассматривать рост выше $52-53/Brent как устойчивый. В пятницу выходили данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США, за минувшую неделю число буровых выросло на 9 ед. (337 ед.). Кроме того, как ожидается к концу текущего месяца канадские нефтяники смогут полностью восстановить производство после пожаров, что наряду с попытками нормализовать ситуацию в Нигерии, добавит рынку предложение. Brent краткосрочно $48-52.