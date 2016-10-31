Рынок нефти 31 октября

Нефть вновь под натиском неопределенности от исхода сделки по координации деятельности производителей на рынке. Переговоры, проведшие в выходные дни напомнили рынку о больших противоречиях договаривающихся сторон и как следствие о возможности не прийти к какому-либо соглашению. Торги за лучшее «место под солнцем» продолжаются. Данные о буровых нейтрально сказались на рынке, изменения не большие. На неделе выйдет существенный блок макроданных. Стоит отметить PMI в КНР, США и ЕС, а также статистику по американскому рынку труда и решение ФРС по ставке, точнее те комментарии, которые последуют за этим решением. Brent видится в диапазоне $49-52.