О Банке России как об ассенизаторе

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ЗАО) осуществлял высокорискованную кредитную политику, что привело к дефициту денежных средств, необходимых для своевременного удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, реальные значения финансового результата и собственных средств (капитала) банка отрицательные. В Банк России поступили жалобы вкладчиков банка на неисполнение им договорных обязательств. Создавшаяся в кредитной организации ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России принято решение о применении к банку крайней меры воздействия — отзыву лицензии.