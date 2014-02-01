Вход
Профиль Блог Лента Активность

О Банке России как об ассенизаторе

01.02.2014 01:12 2 712 просмотров
Интересное однажды случилось банкротство http://www.asv.org.ru/liquidation/news/56516/
В процессе ликвидации обнаружилось, что активы банка-банкрота полностью покрывают все его обязательства.
Вопрос: почему у банка отозвали лицензию?

http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=108467

Цитата
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ЗАО) осуществлял высокорискованную кредитную политику, что привело к дефициту денежных средств, необходимых для своевременного удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, реальные значения финансового результата и собственных средств (капитала) банка отрицательные. В Банк России поступили жалобы вкладчиков банка на неисполнение им договорных обязательств. Создавшаяся в кредитной организации ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России принято решение о применении к банку крайней меры воздействия — отзыву лицензии.

Комментарии 2

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хорошее начало для блога! То ли еще будет? smile:o
Хотя... Для человека получающего зарплату в ин.валюте и в таком же виде её хранящему, это smile:| не страшно.
Не так ли?
Anton Belikov
#
АСВ удалило страницу, на которую я делалл ссылку! smile:D

Вот свежая: http://www.asv.org.ru/liquidation/news/299672/

Иными словами, если не иметь расходов на конкурсное производство, то активов банка хватило на расчёты со всеми кредиторами.
Вопрос остаётся: зачем отзывали лицензию?!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения