О Банке России как об ассенизаторе

В процессе ликвидации обнаружилось, что активы банка-банкрота полностью покрывают все его обязательства.
Вопрос: почему у банка отозвали лицензию?
http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=108467
Цитата
|Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ЗАО) осуществлял высокорискованную кредитную политику, что привело к дефициту денежных средств, необходимых для своевременного удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, реальные значения финансового результата и собственных средств (капитала) банка отрицательные. В Банк России поступили жалобы вкладчиков банка на неисполнение им договорных обязательств. Создавшаяся в кредитной организации ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России принято решение о применении к банку крайней меры воздействия — отзыву лицензии.
Комментарии 2
Хотя... Для человека получающего зарплату в ин.валюте и в таком же виде её хранящему, это не страшно.
Не так ли?
Вот свежая: http://www.asv.org.ru/liquidation/news/299672/
Иными словами, если не иметь расходов на конкурсное производство, то активов банка хватило на расчёты со всеми кредиторами.
Вопрос остаётся: зачем отзывали лицензию?!