Как не попасть на «антитранзитные» тарифы банков?

Короткий ответ: изучать тарифы в поисках пунктов об «особых» условиях перевода средств и снятия наличных после безналичного поступления денег на счёт.
Длинный ответ.
Некоторые неопытные клиенты банков могут пострадать из-за очень высоких комиссий, которые банки берут при казалось бы совершенно банальных операциях. Например, вам вернули долг на довольно крупную сумму переводом на счёт, после чего вы захотели перевести полученные деньги на другой свой счёт в другом банке (скажем, положить на выгодный депозит или чтобы снять в банкомате с нулевой комиссией). Не тут-то было: простая и дешёвая операция перевода денег, которую вы проводили много раз, вдруг превращается в дорогое удовольствие: банк предупреждает, что комиссия за перевод составит 5% или даже 20% от суммы перевода или его части.
Как так получилось?
Всё просто. В некоторых банках очень не любят «транзитные» операции - быстрое перемещение денег на счёт и со счёта. Считается, что такие операции часто проводятся с преступными целями в рамках схем по отмыванию и обналичиванию криминальных денег. Запретить переводы сложно, поэтому банки выставляют «заградительные» тарифы: мол, ни один честный человек не согласится с комиссией в 20% за перевод денег, а если всё же соглашается, то дело явно нечисто, и «щедрым клиентом» стоит заняться службе безопасности банка.
Впрочем, даже если в вашем банке есть такие тарифы, вы до поры можете о них не знать, так как они часто действуют только на крупные суммы. Скажем, в Хоум Кредит Банке можно хоть в тот же день выводить суммы до 300 тыс. рублей, но с превышения берутся те самые 20%. Чтобы избежать «штрафа», надо продержать деньги в банке как минимум 15 дней.
В банке Тинькофф условие хитрее. Система отслеживает поступления на все счета клиента от юридических лиц и предпринимателей, и если сумма таких поступлений за 30 дней превышает 200 тыс. рублей, то банк считает возможным взять с клиента комиссию в размере 5% за пополнение и/или 10% за «изъятие» денег.
Та же история с выдачей наличных. Если деньги не пролежали на счёте некоторое количество дней (у каждого банка - своё), комиссия за их выдачу может оказаться разочаровывающе большой. Так, при выдаче через кассу в Альфа Банке денег, пришедших на счёт менее, чем 10 дней назад, комиссия составит 5%. Дороговато за получение своих денег.
В Бинбанке комиссии более гуманны, зато срок «отлёжки» больше. Наличные можно получить бесплатно, если деньги пролежали на счёте более 30 дней, а если менее, то комиссия составит 1% (минимум 250 рублей) на сумму до 600 тыс. рублей и 10% при сумме свыше 600 тыс. рублей.
Что делать?
Единственный вариант - внимательно изучать тарифы банка перед открытием счёта, специально отыскивая необычные условия перевода и снятия денег. А если счёт в банке у вас открыт давно, и вы ждёте получения крупной суммы (особенно от юрлица), обязательно посмотрите свежие тарифы - они могли измениться со времени открытия вами счёта. Возможно, для конкретной операции (или вообще) есть смысл открыть счёт в более лояльном банке.
Комментарии 30
Я правильно понимаю, что за 5-20% наши банки с удовольствием станут соучастниками "преступления", в котором они подозревают своего клиента?
Ну зачем текст-то читать, да?
Я правильно понимаю, что за 5-20% наши банки с удовольствием станут соучастниками "преступления", в котором они подозревают своего клиента?
Скорее - нет.
Они заберут с вас свою комиссию, и тут-же сольют в фин. мониторинг. И откажут в дальнейшем обслуживании.
Теперь, в 201Х, дружно боремся с терроризмом. Не согласен с кем надо - пособник террористов, рассчитался наличкой - спонсор террористов, открыл лесенку вкладов - точно террорист, подрываешь устои банковской системы.
Блин, лучше бы с коррупцией так активно боролись. Или с гриппом. Или с бедностью.
С воздуха превращать пустыню в пустыню денег хватает, а нормальные пенсии пенсионерам платить не хватает.
А откуда такая информация? В тарифах я ничего такого не нашёл, или это печальный опыт людей из народного рейтинга?
В общем, может лучше сделать так, как выгодно клиенту? Глядишь люди потянутся и можно будет наконец-то говорить о полноценном переходе на безналичные расчёты в стране.
А откуда такая информация? В тарифах я ничего такого не нашёл, или это печальный опыт людей из народного рейтинга?
Да, действительно в тарифах и я такого не нашел. Хитропопый банк спрятал это условие в Условиях комплексного банковского обслуживания, типа, это не часть тарифа, а право банка, которое он может применять (или не применять) по своему усмотрению - п.3.4.13
Банк вправе:
3.4.13. Удержать комиссию с денежных средств, в размере 5% от суммы любого пополнения и/или 10% от суммы изъятия, если выполне-но хотя бы одно из следующих условий:
за последние 30 дней сумма пополнений со счетов индивидуаль-ных предпринимателей или юридических лиц на Договоры Клиента превышает 200 000 руб. или эквивалент в валюте по курсу Банка России, установленному на дату удержания комиссии (суммарно по всем Договорам, открытым на имя Клиента в Банке, включая рас-сматриваемое пополнение, без учета пополнений по выплате зара-ботной платы и иных выплат, непосредственно связанных трудовыми отношениями);
по Договорам Клиента были обнаружены признаки сомнительных и/или транзитных операций и/или в таких операциях отсутствует экономический смысл.
В 1937-193Х вся страна в едином порыве дружно искала врагов народа. Потом конечно была посмертная реабилитация, но убитым от этого не легче.
Теперь, в 201Х, дружно боремся с терроризмом. Не согласен с кем надо - пособник террористов, рассчитался наличкой - спонсор террористов, открыл лесенку вкладов - точно террорист, подрываешь устои банковской системы.
Блин, лучше бы с коррупцией так активно боролись. Или с гриппом. Или с бедностью.
С воздуха превращать пустыню в пустыню денег хватает, а нормальные пенсии пенсионерам платить не хватает.
А при чём тут весь этот плач?
Отбрасывая терроризм (он тут на самом деле тоже есть, но не в таком количестве), фактически, банки, вводя эти заградительные тарифы (и заставляя уйти таких клиентов), всего-то заставляют лучше платить налоги. Ведь все эти платежи, по которым они выставляются - это уход от налогов (что вообще-то преступление).
Понятно, что "нафиг я буду платить налоги, пока государство не сделает мне хорошо (повысит пенсии в сто раз, к каждому прикрепит 10 врачей, приставит ко мне персонального дворника, чтобы убирал мой мусор/окурки)", но на самом деле "в цивилизованных странах" принято сначала платить налоги, а потом требовать, чтобы они правильно расходовались.
А при чём тут весь этот плач?
Отбрасывая терроризм (он тут на самом деле тоже есть, но не в таком количестве), фактически, банки, вводя эти заградительные тарифы (и заставляя уйти таких клиентов), всего-то заставляют лучше платить налоги. Ведь все эти платежи, по которым они выставляются - это уход от налогов (что вообще-то преступление).
Понятно, что "нафиг я буду платить налоги, пока государство не сделает мне хорошо (повысит пенсии в сто раз, к каждому прикрепит 10 врачей, приставит ко мне персонального дворника, чтобы убирал мой мусор/окурки)", но на самом деле "в цивилизованных странах" принято сначала платить налоги, а потом требовать, чтобы они правильно расходовались.
Презумция невиновности у нас конечно не в почете, но почему ИП заплатив 6% налогов, не имея при этом никаких соцгарантий от государства, еще попадает под поборы от банков ? Почему банк считает что накинуть 1,5% на ИП это норма, а будет плохо вести то и 5 можно ? И про "цивилизованные страны" что за басни такие ? где там вначале за год вперед физики налоги платят ?
А при чём тут весь этот плач?
Отбрасывая терроризм (он тут на самом деле тоже есть, но не в таком количестве), фактически, банки, вводя эти заградительные тарифы (и заставляя уйти таких клиентов), всего-то заставляют лучше платить налоги. Ведь все эти платежи, по которым они выставляются - это уход от налогов (что вообще-то преступление).
Понятно, что "нафиг я буду платить налоги, пока государство не сделает мне хорошо (повысит пенсии в сто раз, к каждому прикрепит 10 врачей, приставит ко мне персонального дворника, чтобы убирал мой мусор/окурки)", но на самом деле "в цивилизованных странах" принято сначала платить налоги, а потом требовать, чтобы они правильно расходовались.
Презумция невиновности у нас конечно не в почете, но почему ИП заплатив 6% налогов, не имея при этом никаких соцгарантий от государства, еще попадает под поборы от банков ? Почему банк считает что накинуть 1,5% на ИП это норма, а будет плохо вести то и 5 можно ? И про "цивилизованные страны" что за басни такие ? где там вначале за год вперед физики налоги платят ?
Извините, Вы не могли бы пояснить свою мысль про ИП?
Да и про "налоги вперёд" я тоже не очень понимаю.