Как не попасть на «антитранзитные» тарифы банков?

Короткий ответ: изучать тарифы в поисках пунктов об «особых» условиях перевода средств и снятия наличных после безналичного поступления денег на счёт.



Длинный ответ.



Некоторые неопытные клиенты банков могут пострадать из-за очень высоких комиссий, которые банки берут при казалось бы совершенно банальных операциях. Например, вам вернули долг на довольно крупную сумму переводом на счёт, после чего вы захотели перевести полученные деньги на другой свой счёт в другом банке (скажем, положить на выгодный депозит или чтобы снять в банкомате с нулевой комиссией). Не тут-то было: простая и дешёвая операция перевода денег, которую вы проводили много раз, вдруг превращается в дорогое удовольствие: банк предупреждает, что комиссия за перевод составит 5% или даже 20% от суммы перевода или его части.



Как так получилось?



Всё просто. В некоторых банках очень не любят «транзитные» операции - быстрое перемещение денег на счёт и со счёта. Считается, что такие операции часто проводятся с преступными целями в рамках схем по отмыванию и обналичиванию криминальных денег. Запретить переводы сложно, поэтому банки выставляют «заградительные» тарифы: мол, ни один честный человек не согласится с комиссией в 20% за перевод денег, а если всё же соглашается, то дело явно нечисто, и «щедрым клиентом» стоит заняться службе безопасности банка.



Впрочем, даже если в вашем банке есть такие тарифы, вы до поры можете о них не знать, так как они часто действуют только на крупные суммы. Скажем, в Хоум Кредит Банке можно хоть в тот же день выводить суммы до 300 тыс. рублей, но с превышения берутся те самые 20%. Чтобы избежать «штрафа», надо продержать деньги в банке как минимум 15 дней.



В банке Тинькофф условие хитрее. Система отслеживает поступления на все счета клиента от юридических лиц и предпринимателей, и если сумма таких поступлений за 30 дней превышает 200 тыс. рублей, то банк считает возможным взять с клиента комиссию в размере 5% за пополнение и/или 10% за «изъятие» денег.



Та же история с выдачей наличных. Если деньги не пролежали на счёте некоторое количество дней (у каждого банка - своё), комиссия за их выдачу может оказаться разочаровывающе большой. Так, при выдаче через кассу в Альфа Банке денег, пришедших на счёт менее, чем 10 дней назад, комиссия составит 5%. Дороговато за получение своих денег.



В Бинбанке комиссии более гуманны, зато срок «отлёжки» больше. Наличные можно получить бесплатно, если деньги пролежали на счёте более 30 дней, а если менее, то комиссия составит 1% (минимум 250 рублей) на сумму до 600 тыс. рублей и 10% при сумме свыше 600 тыс. рублей.



Что делать?



Единственный вариант - внимательно изучать тарифы банка перед открытием счёта, специально отыскивая необычные условия перевода и снятия денег. А если счёт в банке у вас открыт давно, и вы ждёте получения крупной суммы (особенно от юрлица), обязательно посмотрите свежие тарифы - они могли измениться со времени открытия вами счёта. Возможно, для конкретной операции (или вообще) есть смысл открыть счёт в более лояльном банке.