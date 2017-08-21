Новости по итогам отчетности за июль 2017 г.

Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 день, ещё 14 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), Яр банк (Н3 - 18 дней)
Солидарность (Москва) не нарушала норматив Н1.1, но 1 день имела его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 5 месяца подряд. Яр банк нарушает нормативы 4ый месяц подряд.
Банк Траст, санируемый Открытием (а Открытие испытывает трудности с ликвидностью, так что ЦБ был вынужден вмешаться и де-факто предоставить Открытию стабкредит см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9948951 ) с 1 августа 2017 перестал раскрывать отчетность.
Не раскрыли 123-ю форму отчетности (расчет собственных средств) Уралфинанс, ПромТрансБанк (= Банк ПТБ ) и Русский Торговый Банк (= РТБК ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9942572 .
10 августа 2017 ЦБ ввёл ВА в Генбанк http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10082017_090006ik2017-08-10T09_03_41.htm ЦБ объявил о санации Генбанка, санатором будет Собинбанк из группы банка Россия (все эти банки давно под международными санкциями). Ком. ЦБ был недоволен устойчивостью Генбанка уже год http://www.banki.ru/blog/day2/7660.php (19) Ранее Минфин отказался давать Генбанку 10 млрд рублей в капитал
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9889303 5 млрд банку тоже не дали http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9859252
В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm Мораторий в Темпбанке продлили ещё на 3 месяца http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_090108ik2017-07-05T08_50_40.htm
В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm
В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_20.htm
В ближайшие дни ЦБ должен что-то решить по Тимеру и Советскому, т.к. срок работы ВА (6 мес) там заканчивается.
=========================================================
В июле Темпбанк (введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
================================================
В июле Темпбанк (введена ВА), РСХБ и Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Предположу, что задержка у 2х последних носит технический характер.
==================================================
Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Алтайбизнесбанк, Народный банк Тувы, Национальный банк сбережений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 Та же проблема у этих банков была и в предыдущем месяце.
======================================================
После предыдущей записи в блоге 18.7.2017, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Межтопэнерго, Спурт, Югра, Крыловский, Анелик ру, Континент Финанс, Резерв, Риабанк.
======================================================
Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. Годовая официальная инфляция стала ниже 4% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9922435
2. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на август http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9888885
3. ЦБ запретит санаторам списывать проблемные активы на баланс санируемых http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9889340
4. ЦБ установил требования к рейтингам банков для размещения средств НПФ и военной ипотеки http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9853138
5. Кабмин требует, чтобы для размещения бюджетных ср-в у банка было 2 рейтинга: и от АКРА и от RAEX и оба не ниже А- http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9920804 Ком. Открытие и МКБ пролетают мимо бюджетного пирога. Главная интрига: сможет ли Промсвязьбанк получить рейтинг не ниже А- от АКРА? От RAEX они получили.
6. Промсвязьбанк разместил бессрочные еврооблигации на 500 млн долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9918454 Ком. Не от хорошей жизни, у банка и раньше были трудности с капиталом. Ещё банк передал на баланс санируемого АВЗ плохих активов предположительно на 150 млрд (АВЗ отчетность не раскрывает). Но банк системно значимый, и пока считаем, что банк вне зоны риска, т.к. есть крупные банки, у которых дела ещё хуже (даже из тех, кто также вне зоны риска).
7. У МКБ ( Московский кредитный банк ) плохая позиция по ликвидности, банк нетто-заёмщик на МБК http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5745051#message5745051
На 1 августа позиция ухудшилась, банк привлек беззалоговых МБК на 150 млрд до полугода и выдал
их в беззалоговые кредиты юрам, а всего выдал беззалоговых кредитов юрам на 257 млрд, рост на 25% на месяц.
Такой рост выглядит странно, возможно МКБ заключил договор цессии и/или выкупил кредиты у Открытия, испытывающего ещё бОльшие трудности с ликвидностью (см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9948951 ). У Открытия хорошие (судя по отчетности) беззалоговые кредиты юрам уменьшились на 0,5 трлн (на 38%), половину, возможно, передали МКБ, интересно, куда делась ещё половина? Интересно, что санируемый Открытием Траст перестал раскрывать отчетность с этого месяца. Ещё интересно, что МКБ уже давно имеет миноритарный пакет в Открытии. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3368097#message3368097 Впрочем, кто только не был акционером Открытия! Здесь и НПФ Мотылёва, у которых впоследствии отозвали лицензии, и люди, близкие к Хотиным, владельцам Югры, у которой тоже отозвали лицензию недавно... http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=287804&MID=3256666#message3256666
8. НПФ, включая и родственные Открытию, будут вынуждены забрать из Открытия значительную долю ср-в из-за низкого рейтинга банка (ВВВ- от АКРА). http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9848510 Из банка «ФК Открытие» компании забрали в июне почти 106 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9886794 В июле юрики забрали из Открытия ещё 320 млрд, из них госкомпании забрали 110 млрд, видимо, из-за низкого рейтинга, не позволяющего размещать там госсредства (см. http://kuap.ru/banks/2209/balances/ ) Все это привело к кризису ликвидности в банке, из-за чего ЦБ был вынужден предоставить Открытию, как системно значимому банку, кредитную линию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9948951
9. Открытие ищет инвестора http://www.rbc.ru/finances/04/08/2017/59849b3e9a794755a907b0fd?from=newsfeed Ком. Не от хорошей жизни, свои денежки промотали. Банк «Открытие» пытается срочно избавиться от проблемных ссуд на 35 млрд руб. https://www.kommersant.ru/doc/3379078
10. Московская биржа исключает из первого котировального списка 20 выпусков облигаций на 120 млрд руб., из них облигаций Бинбанка на 66 млрд. Исключаются бумаги с кредитными рейтингами ниже ВВ- по шкале Fitch и S&P, В1 от Moody's, BBB+(RU) от АКРА и ruBBB+ от RAEX http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9893611 Ком. Фокус в том, что ранее ЦБ разрешил НПФ держать до 1.1.2018 бумаги не имеющие рейтингов, но входящие в 1ый котировальный список. Теперь биржа закрыла эту лазейку. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9740628 (Высший кот. список = первый, см. http://www.moex.com/s19 )
11. Гуцериев в интервью Ведомостям про Бинбанк сказал:"Завтра лицензию могут отозвать и у нас...". Насчет любого другого банка это он хватил, Греф, Костин, Патрушев, Фридман и др. с ним не согласятся... отвечать можно только за себя http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5835645#message5835645
12. Предправом Бинбанка станет Евгений Давыдович, бывший глава Связного Банка (лицензия отзвана в 2015). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9924650 Пишут, что бенефициары банка нашли в лице Давыдовича антикризисного менеджера, которому предстоит разобраться с накопившимися проблемами Бинбанка и его санационных проектов; он приглашен для «повышения эффективности корпоративного управления», «улучшения структуры баланса и повышения рейтингов». https://www.kommersant.ru/doc/3378294
13. Инвесторы начали продавать евробонды крупных частных банков (МКБ, Бинбанк, Открытие, ПСБ), что вызвало рост доходности бумаг. Опасения вызывает рост потребности банков в ликвидности. http://www.rbc.ru/finances/08/08/2017/5989cda99a7947a4beaa2e87
14. Московская биржа предоставила российским юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. Речь идет о РЕПО с ЦК, то есть когда участники рынка заключают сделки по привлечению или размещению средств под залог ценных бумаг с Национальным клиринговым центром (НКЦ). Теперь компании могут размещать денежные средства по ставкам РЕПО, открывая депозиты в «Нкц». Это выгоднее, чем депозиты в банках. http://www.rbc.ru/finances/28/07/2017/5979e9449a79470a3e042aee
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 19.6.2017 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. RAEX понизило рейтинг АКБ «СВА» (= Северо Восточный Альянс ) до преддефолтного уровня ruС, прогноз негативный. http://raexpert.ru/releases/2017/Aug18b
2. Азиатско Тихоокеанский Банк (АТБ) не нашёл инвесторов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9896325 Ком. А искал! http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (3)
3. Витабанк не пополняет вклады. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9920328 Ком. http://www.banki.ru/blog/day2/7978.php (2)
4. На форуме пишут, что Банк торгового финансирования ( БТФ ) прекратил приём вкладов и чего-то ждёт.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=115558&MID=5824122#message5824122
Теперь вклады открываются по крайне низким нерыночным ставкам. Ком. Видимо банк получил предписание из ЦБ. Банк упоминался в отчетности за январь 2017 http://www.banki.ru/blog/day2/8410.php (5)
5. На форуме пишут, что Интерпромбанк прекратил прием вкладов и пополнений.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5818868#message5818868 Теперь вклады открываются по крайне низким нерыночным ставкам. Ком. Видимо, банк получил предписание из ЦБ.
6. RAEX понизило рейтинг банку «Александровский» до уровня «ruB+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9920064 и отозвало его http://raexpert.ru/releases/2017/Aug14
7. RAEX понизило рейтинг Ижкомбанка до ruВ+. http://raexpert.ru/releases/2017/Aug10a
8. RAEX отозвало рейтинг «ruBB» Внешфинбанка http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5842564#message5842564 Ком. В релизе указано на регуляторные риски из-за операций, к-рые ЦБ может трактовать как сомнительные.
9. RAEX отозвало рейтинг «ruBBB-» Московского Нефтехимического Банка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9887170
10. Обыски в филиале Морского банка в СПб https://www.kommersant.ru/doc/3361510
11. Чувашкредитпромбанк (см. http://www.banki.ru/blog/day2/8684.php (N13)) требует в суде отмены предписания ЦБ http://kad.arbitr.ru/Card/be65003b-e3a9-4431-b13e-7428efd186db
12. Банк Вятич требует в суде отмены предписания ЦБ http://kad.arbitr.ru/Card/d01da75e-cd63-4164-b4ca-424e9d06c2c7 Ком. Судебные тяжбы с ЦБ говорят о том, что банк не может выполнить предписание, и в 90% случаев ускоряют отзыв лицензии у банка.
13. Кемсоцинбанку удалось оспорить в суде предписание ЦБ. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9943680
Ком. Большинство банков, которые судились с ЦБ, лишились лицензии вне зависимости от результата судебного
разбирательства.
14. Moody’s снизило депозитный рейтинг банка «МБА Москва» до «В3» с «В2». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9904963 Ком. Слабенько снизили, ведь мамка уже в дефолте.
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2017&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): Северо Восточный Альянс ( СВА ), Башкомснаббанк, Уралтрансбанк, Международный расчетный банк, ПИР банк (=Проминвестрасчет), Металлург, Русский тороговый банк ( РТБК ), Промтрансбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития ( УБРиР ), ОФК банк.
Бросилось в глаза, что РСИ и Интерпромбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2017&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют банк, Восточный, МИнБ (Московский Индустриальный банк), Башкомснаббанк, МФК, Активкапитал банк, Москоммерцбанк, РМБ, Сетелем, МБСП, СВА (Северо восточный альянс), Яр банк.
============================================================
Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
============================================================
Музыкальная пауза. Все на пляж! La plage de Saint Tropez https://www.youtube.com/watch?v=hvRE7dSHLuc
(Пляж Сен-Тропе, на русском https://www.youtube.com/watch?v=gg5CdQfUAjY )
Комментарии 26
Я правильно понимаю, что Тимер и Генбанк, которые санируются, так же будут работать по договорам срочного банковского вклада, что были заключены ранее?
Небольшое дополнение к № 10-II: 08.08.17 ЦБ завершил внеплановую тематическую проверку филиала Морского Банка в г. Санкт-Петербург http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=173030561&giko=y , вскоре после которой вместо Предправа Пинаева Р.Л. назначен и.о. Гильц А.Б. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ocqFAtG9N0GphwhqEOlNHg-B-B
==================================
Забыл напомнить в тексте блога, что слабую позицию по ликвидности у Бинбанка обсуждали на форуме 2 месяца назад http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5750441#message5750441 а низкое качество активов Бинбанка обсуждали на форуме ещё более полугода назад http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=320053&MID=5375358#message5375358
==================================
2 Ell-8: Санация Генбанка объявлена, поэтому он должен продолжить работу в прежнем режиме, т.е. все обязательства должен выполнять. Тимер пока на санации, но там заканчивается срок ВА, давайте дождёмся решения ЦБ, оно будет объявлено на днях. Если санацию продолжат, в этом случае он продолжит работать в прежнем режиме.
2. РФИ банк не открывает вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9950610
3. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9949852
4. Сегодня ЦБ продлил действие ВА от АСВ в банках Советский ( http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418 ) и Тимер ( http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14419 ). Решение по ним ожидалось (см. вверху страницы). Пока что санация этих банков продолжится, максимальный срок действия ВА - полгода.
5. Тройка-Д банк покупает Алма банк и меняет название на Алма. С мая 2017 советы директоров Тройка-Д Банка и санируемого им Вокбанка возглавляет Жомарт Ертаев. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9949579 Жомарт Ертаев был признан казахским судом виновным по уголовному делу о незаконном использовании ден. ср-в казахского Альянс банка, получив условный срок и штраф. http://www.banki.ru/blog/day2/8613.php (N6). Ком. Навевает историю БТА банка, который возглавлялся казахским бизнесменом Аблязовым и переименовался в АМТ банк незадолго до отзыва лицензии. История движется по кругу.
2. S&P пересмотрело на «негативный» прогноз по рейтингам «В/В» АКБ «ЦентроКредит» в связи с ухудшением показателей капитализации. http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/press-releases
3. Fitch опубликовало обзор российских банков на 1.08.2017. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5885900#message5885900
2. Банки Кемсоцинбанк и Тайдон оспорили предписание ЦБ в суде. http://www.finmarket.ru/news/4591176 Ком. Рано радоваться, пока только 1ая инстанция, потом аппеляция, кассация и т.д. Да и ЦБ любит отзывать лицензии, невзирая на ход судебных процессов.
2. Fitch опубликовало переведенный на русский язык полный текст обзора российских банков за 7 мес. 2017 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/1028172
Что это может означать и какие риски нести?Возможно ли, что у банка серьезные проблемы?Хотя показатели обязательных нормативов вроде бы в норме... Знающие люди, подскажите пожалуйста.