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Это поможет отгадке :)

21.05.2011 20:45 8 1 821 просмотр
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Комментарии 8

Артем Генкин  (artgen)
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Вы, конечно, первый smile:) Спору нет. Но как-то уж слишком быстро. Я думал, народ хоть немножко, но помучается.
В Бистрице вина не пил. Зато в Синайе наш отель оккупировали школьники - у них был выпускной. Я сначала подумал, что попал на конкурс "Мисс Румыния": выпускницы, одетые, как и отечественные выпускницы, в совершенно невесомые одежки, выбегали с бала потрындеть по мобильному прямо под красиво падающий высокогорный мокрый снежок.... А за ними их кавалеры, все как один, с чубчиками, уложенными гелем. Такая там, видать, мода.
CreditWay  (CreditWay)
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Да уж ... smile:D Румынки-молдаванки местами хороши... Че там... smile:D Испытание для для примерного мужа... smile:shuffle: В начале 90-х я не редко посещал Кагул и их Тыргу Бужор... Че уж там... Из Черновцов огненную воду туда гоняли... smile:) Славные были времена... Или я молод... smile:) Не,румыны жуликоватая нация... Но порядочней чем молдоване... Но лично мне не сложно было в их "темы" въезжать... smile:)
Першинг  (Першинг)
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О, ё! Дракула-банк! Ну и как там - что почём? smile:D
fulltime  (fulltime)
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мне вот поездка в Бухарест запомнилась попытками румын нагреть по мелочам (ну типа взять в Мариотте депонент за бар в евро, а вернуть в леях и тому подобное)
Юлия Амириди  (amiridi)
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А мне поездка в Синаю на банковскую конференцию запомнилась тем, что за полдня в кафе и ресторане украли - мобильный телефон, два фотоаапарата и серебрянную карманную пепельницу smile:(
Артем Генкин  (artgen)
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У меня из всех румынских впечатлений примеров мелкого местного жульничества набралась всего 1 (Одна) штука. Когда в Бухаресте таксист пытался сделать второй подряд круг по местному аналогу бульварного кольца, из-за чего счет за поездку распух аж до 128 рублей.
fulltime  (fulltime)
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я же говорю, все по мелочам норовят. правда у одного парня румынские полицейские 50 евро подрезали, ну это особый сорт людей))))
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