Рубль консолидируется перед публикацией протоколов ФРС США

Вчерашнее выступление Э.Набиуллиной в Государственной Думе РФ оказало поддержку рублю. Глава ЦБ РФ заявила о сохранении стабильности в российской экономике и снижении инфляции до 4% в трехлетней перспективе даже при среднегодовых ценах на нефть 80 долларов за баррель и действии санкций до конца 2017 года. Вероятно, устойчивость экономики будет реализована за счет существенного сокращения государственных расходов в нашей стране.

Безусловно, нельзя ни отметить, что благодаря действиям ЦБ РФ, который за последние полторы недели стал предоставлять меньше рублевой ликвидности на аукционах РЕПО и «валютный своп», волатильность рубля на Московской бирже существенно снизилась.

Сегодня ключевым событием для финансовых рынков станет публикация октябрьских протоколов заседания ФРС США. В случае сохранения мягкой риторики американского регулятора доллар может снизиться до уровня 46,15 рублей.