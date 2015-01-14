В краткосрочной перспективе доллар закрепится выше 65 рублей

На фоне падения цен на нефть Банк России поступает правильно, так как не проводит масштабных валютных интервенций, а поддерживает банковский сектор РФ посредством проведения операций валютного РЕПО по ставке LIBOR +0,5%. Кроме того, российский регулятор с 23 декабря 2014 года предоставляет банкам валютные кредиты по ставке LIBOR +0,75%, если последние кредитуют в валюте крупных российских экспортёров. При снижении кредитного рейтинга РФ до «мусорного уровня» ЦБ РФ, вероятно, еще больше ослабит требования к залоговой базе для российского банковского сектора. Напомним, что в 2008-2010 годах Банк РФ даже предоставлял беззалоговые кредиты российским банкам, но по ставке примерно на 6 процентных пунктов выше ключевой.

Пересмотр в худшую сторону ряда макроэкономических показателей РФ со стороны МЭР РФ и Всемирного банка при текущей стоимости нефти марки BRENT уже никого не удивляет. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 65-70 рублей.