Валютный обзор на 26.05 от компании EXNESS

Греция тянет евро на «дно»

Продавать при пробое уровня 1,0890 с целью 1,0719. Стоп-лосс = 1,0940.

Причина торговой стратегии

Инвесторы распродают евро, опасаясь скорого дефолта греческой экономики. 5 июня Греция должна выплатить 300 млн евро МВФ, а за первые две декады июня – около 1,6 млрд евро. Международные кредиторы готовы дать деньги греческому правительству, если оно обяжется проводить более жесткие экономические реформы. Однако сокращение государственных расходов и рост налоговой нагрузки в стране не устраивает Афины.

GBPUSD: консолидация над уровнем 1,5394

Продавать при пробое уровня 1,5394 с целью 1,5291. Стоп-лосс = 1,5450.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован баланс розничных продаж в Великобритании от CBI. Ожидаемый в мае рост показателя с 12 до 18 пунктов может оказать некоторую поддержку фунту. Между тем, техническая картина в паре GBP/USD предполагает снижение фунта к уровню 1,5291.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2340

Покупать при пробое уровня 1,2340 с целью 1,2390. Стоп-лосс = 1,2290.

Причина торговой стратегии

По словам вице-президента ФРС США С. Фишера, ажиотаж вокруг первого повышения процентной ставки является чрезмерным. Ужесточение монетарной политики в США будет постепенным. Фишер ожидает роста ставки по федеральным фондам до 3,25–4,00% к 2017–2018 гг.

USDCHF: рост перед публикацией макроэкономической статистики по США

Покупать при пробое уровня 0,9497 с целью 0,9597. Стоп-лосс = 0,9440.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет опубликована разнообразная макроэкономическая статистика по США: объем заказов на товары длительного пользования, продажи новых домов, индекс деловой активности в сфере услуг. Если данные окажутся лучше ожиданий, восходящий тренд в паре USD/CHF продолжится. По мнению Дж. Йеллен, во 2 кв. 2015 года экономика США расширится после сжатия в 1 кв. 2015 года.

Пара USDJPY обновила максимум 2015 года

Покупать при отбое от уровня 122,00 с целью 123,96. Стоп-лосс = 121,50.

Причина торговой стратегии

Ожидания повышения в 2015 году ставки по федеральным фондам в США способствуют росту доллара в паре с йеной. Кроме того, пока продолжается программа QE в Японии японская валюта продолжит оставаться под давлением на международном валютном рынке.

Киви приближается к поддержке 0,7280

Продавать при пробое уровня 0,7280 с целью 0,7178. Стоп-лосс = 0,7330.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Новой Зеландии в апреле составил 123 млн при прогнозе 100 млн новозел долл. Данные, оказавшиеся чуть лучше прогноза, не удержали киви от падения. Усиление доллара в паре с евро оказывает давление на пару NZD/USD.