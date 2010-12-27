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Social media уже здесь. 6 ведущих трендов 2010

27.12.2010 17:51 23 3 266 просмотров
В конце года традиционно принято подводить итоги. Отраслевые рейтинги, обзоры, 20 лучших, 5 самых интересных ... Решила не оставаться в стороне и подготовила обзор акутальных трендов в Social media, а так же мое видение наиболее интересных и перспективных трендов на 2011 год.

1. Social media уже здесь.

Итак, главное конечно то что, на Social Media обратили внимание. Гадкий утенок превратился в лебедя. Революция, о которой так долго говорили большевики, случилась. Social media не только поставили ногу в дверь, но и превратились из чего-то туманного и нежеланного, экспериментального и непонятного для большинства клиентов в димнамично развивающийся сегмент рынка digital, начинать работать с которым необходимо начинать здесь и сейчас.


2. Бренды начинают слушать

Бренды начали слушать и учатся говорить с пользователями о том, что им интересно. Вещание без оглядки на интересы аудитории и выбор social media стратегии без учета ЦА постепенно уходят в прошлое. Есть также первые попытки использовать социальные сети как инструмент поддержки пользователей. Конечно, тут нам пока далеко до Twelpforce, но начинания замечательные.

3. Компании задумываются о политике в social media

Вместе с пониманием возможностей и масштаба экспансии social media большинство брендов приходят и к осознанию необходимости выработки политики компании в социальных сетях. Набора инструкций и правил для сотрудников. Пока этот часто неформализованный момент приводит к прямому запрету выступлений сотрудников в соц. сетях от имени бренда в ряде компаний.

4. Социальные медиа становятся асоциальнее

Группы в facebook, списки в twitter и другие опции, позволяющие исключить слишком активных юзеров, спам, малоинтересную информацию, все это пользователи социальных сетей все чаще настраивают и используют. Так же как и настройки персонализации. Причем не только для личных данных в профилях, но и для обновлений статуса. Больше никаких фото с безумных вечеринок. Вечер пятницы останется секретом для бабушки, начальника отдела и того парня, который пригласил на неделе в Большой театр. Может быть, это не совсем асоциальность, скорее возможность выбирать только самое важное и делиться информацией более осознанно.

5. Facebook в России - будет.

Есть только два крупных государства, где мировые гиганты Facebook и Google никак не могут произвести экспансию и занять доминирующее положение на рынке. Это Россия с Вконтакте и Яндекс и … Китай. В исследованиях нередко приводятся такие причины этого феномена как менталитет и случайность. Несмотря на скепсис экспертов, Facebook все же летом вышел на арену российских social media и совершил прорыв. Пока по данным socialbakers Россия с 3 116 360 пользователями занимает 32 место в рейтинге стран, представленных на Facebook, но что немаловажно - 2 008 020 или 65% пользователей пришли в социальную сеть за последние полгода. Если же мы примем во внимание тот факт, что согласно TNS, ежемесячная аудитория Facebook составляет 7,4 млн. чел. и это всего в 3 раза меньше, чем ВКонтакте (20,1 млн). То становится понятно - Facebook в России будет.

6. Social media integration

Откуда же взялись у facebook те самые 7,4 млн. пользователей при 2,1 млн. зарегистрированных? Ответа здесь 2 - поисковый трафик и интеграция. Кнопка "Мне нравится" действительно работает. И позволяет не только привлечь аудиторию, но и в дальнейшем сообщать о конкретных продуктах и услугах именно тем пользователям, которым это интересно и делать спецпредложения только тем, кто с большой долей вероятности ими заинтересуется.

Хотелось бы отметить, что Facebook не только активно привлекает пользователей сторонних ресурсов, но и готов поделиться своей аудиторией и данными графов своих пользователей. Так к примеру интегрировав Registration Tool и Sign-on от Facebook к себе на сайт, можно получать актуальную информацию из профиля пользователя. Не решаетесь спросить как зовут жену Вашего клиента и какой у него номер мобильного телефона? Возможно он сам расскажет об этом на Facebook.

Это, по моему мнению, наиболее заметные тренды. Мне интересно и важно услышать, что Вы думаете. Буду рада, если Вы поделитесь Вашими мыслями. Что кажется Вам наиболее значимым в social media в уходящем году?

Комментарии 23

Вика Иванова  (vikkaiv)
#
Вы абсолютно правы, в России все ж больше популярен ВКонтакты, чем Facebook. Да и если не заглядывать в статистику, на сколько могу судить на личном опыте - почти у всех знакомых есть странички ВКонтактах. Но в последнее время, стали ходить разговоры о том, что один зарегистрировался на Facebook, другой. Когда задавала вопросы: зачем? Получала очень интересный ответ: компания, в которой работают создала страничку на Facebook и всем сотрудникам рекомендовала там зарегистрироваться. Facebook в руководстве считается более престижным, чем ВКонтакты. Почему? Наверное, есть какие-то резоны - аналитики определят и донесут их до нас.
Но суть в другом - компании, как Вы уже написали выше, стали обращать свой взор на Social Media. Просто корпоративных сайтов уже не достаточно. Необходима обратная живая связь с уже существующими и с потенциальными клиентами.
Так что, как не крути, уверена, что взаимный интерес у акутальных трендов и Social media будет стремительно расти.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
FB считается более престижным по одной простой причине — в ней меньше школьников, аудитория более взрослая. На мой взгляд, потому, что нет сервисов, которые бы могли их привлечь: «Музыка», «Видео»... По большому счету их там не будет, пример Вконтакте дает нам понять, что невозможно управлять медийным контентом, гарантируя соблюдения авторский прав, в рамках сервиса, который для этого не предназначен.
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Олег, есть и музыка и видео в Facebook. Там даже больше мультимедийных возможностей, чем у ВКонтакте. Или Вы имеете в виду пиратский контент?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Есть. Реализуется это посредством сторонних приложений.
Я имею ввиду пиратский контент )
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Я думаю, что и ВКонтакте пиратский контент - это вопрос времени.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Сейчас там практически все, за исключением частных видеороликов, пиратское: музыка, фильмы... останется процентов 10 максимум медийного контента, если удалить из него весь пиратский.
как они будут решать этот вопрос — не понятно.

Может заключат договор с какими-то медиа-провайдерами, как это сделал Яндекс? http://music.yandex.ru/
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Facebook начал набирать популярность в РФ в том числе потому, что руководство сети увидело большие перспективы в российском интернете, изменилась политика развития этой соц сети, в следствии чего появился русскоязычный интерфейс, Facebook начали продвигать в СМИ. Жалко, что Цукерберг не сделал это на первых этапах развития своего детища. Тогда бы вряд ли появился «монстр» под названием Вконтакте.

Недавно смотрел статистику по соц сетям. В Вконтакте зарегистрировано около 106 млн чел(в эту цифру, скорее всего, входят некоторые страны СНГ) Количество пользователей Facebook, отметивших в профиле, что они из России, — 5-6 млн. Разница колоссальная, но не только в этом: присутствие FB в РФ растет большими темпами, количество пользователей увеличилось на 370% с начала года.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Варвара, а в пункте 6 116 360 пользователей в ФБ — это откуда цифра? Это активных русских ФБ пользоваьтелей в месяц?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Не туда посмотрел.

Цифру в 3 млн видел на сайте, который мониторит пользователей в реальном времени. а про 6-7 млн пишут в СМИ.
Как Вы думаете, откуда такие расхождения? )
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
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Это как раз social media integration. Я в статье в 7 пункте попыталась изложить. Не совсем получилось понятно, видимо. У FB большая доля траффика от незарегистрированных пользователей. Люди смотрят, но не регистрируются (поисоквый траффик, например) ++ сила кнопки "Мне нравится" smile:)
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Понятно, что есть 3.0 )
Мне нравится — это самое простое, что можно сделать. Сегодняшние социальные API позволяют делать более глубокую интеграцию, но к этому нужно подходить с умом )
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
У меня про это немного есть во второй части статьи ) Вообще да. И Facebook и Google же вообже грозятся разработать social CRM же вроде как
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Поколение социальных медиа сходит на нет. Уже завтра будет ясно, что сегодняшний тренд - это вчерашний день. В п.4 как раз отражен один из признаков, а их вовне гораздо больше. На смену приходит веб3.0...
Это не значит, что они не могут быть какое-то еще время (на горизонте 1-2 лет) полезными в банковском маркетинге. Но тем, кто не начал - можно уже и не начинать. Это как в инвестициях - когда вы видите, что на фондовый рынок начинают входят домохозяйки, то это признак того, что пора выходить...
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
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Вадим. Не соглашусь с Вами. Все еще только начинается для social media. Для настоящего общения, для корректного использования этих инструментов, а не безграмотного спама и накруток. Если, кстати, говорить про Web 3.0, то основным признаком большинство специалистов видят как semantic web, основными признаками которой станут унификация ресурсов, более тесная интеграция web в повседневный мир и такие штуки как augmented reality и полностью виртуальные миры на подобие Second Life. Так вот это все про то, что большая часть наших повседневных коммуникаций перенесется в сеть. Вся сеть станет социальной. Говорить про угасание несколько странно, мне кажется. Как считаете?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Варвара, можете кинуть ссылкой на основные положения по WEB 3.0, как говорится, что-нибудь от гуру?
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Олег,

Вот с этих можно начать:

Про Semantic Web
http://semanticweb.org/

Про Web 3.0 несколько коцепций

Джейсона Калаканиса
http://calacanis.com/2007/10/03/web-3-0-the-official-definition/

Конрада Вольфа
http://www.conradwolfram.com/

На в Second Life можете просто на экскурсию сходить - http://secondlife.com/. Билл Гейтс в одном интервью сказал, кстати, что у него там есть аккаунт ... Если интересно, могу в следующем году обзор подготовить про это кстати
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Варвара, это хорошо когда существуют различные точки зрения - обоснованные споры часто порождают полезный контент.
Мой взгляд на социальное поколение радикален - это умирающая система.
Что касается веб3.0, то мои определения таковы:
1. менеджмент знаний (интеграция, умная фильтрация контента)
2. индивидуализация сети (сокращение числа лишних связей)
3. connectivity с реальной жизнью и иными технологичными средами, то есть не уход в виртуальные миры, а наоборот все больший выход инета в реальную жизнь, сращивание с физическими устройствами, системами управления, новыми гаджетами.
Семантический веб - это, думаю, уже вопрос 4.0 и примерно 2020 года.
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Вадим, на мой взгляд менеджмент знаний (интеграция, умная фильтрация контента) требуют единой платформы и унификации. Об этом и большинство адептов Web 3.0 пишут. Вот на сегодняшний день именно соц. сети предоставляют такие механизмы. Может Вы более узко трактуете просто термин соц. сети? Вы под соц. сетями что имеете в виду?
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Единство - это идеал, но, наверное, утопия... Думаю, что будет конкуренция и новых платформ, и транформация (адаптация) со стороны нынешних соцсетей (в широкой и узкой трактовке). Нынешние динозавры если не эволюционируют в этом конкурентном отборе, то вымрут... Особенно интересно как через неизбежный дот.ком-2 (2012-13гг.) пройдет Фейсбук...
То есть социальный маркетинг - это очень модно, пока актуально, мало эффективно, почти совсем не перспективно в нынешнем виде.
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
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Про эффективность - не соглашусь. В этом году Pepsi, к примеру, выделила на интернет бюджет больше, чем на телевидение. Кампании вроде идеальный мужчина Old Spice реально влияли на market share ведущих FMCG брендов ... Домохозяйки, кстати, все еще торгуют акциями и Wall Street по-прежнему ... Вообще с социальными сетями во многом как с биржами. Индексы изменяются, тренды утрачивают актуальность, а вот биржи - продолжают работать как часы. Social media - это инструмент уровня биржи, а не уровня тренда, на мой взгляд. И если смотреть на него в таком аспекте - у него очень большое будущее. Люди всегда будут общаться.
Nadezhda Larchuzhenkova  (tapusonok)
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Варвара, я частично соглашусь и с Вами и с Владимиром.
Вы, безусловно, правы в том, что social media (web 2.0) – это популярная тема у FMCG компаний (типа Pepsi), также это гениальная вещь для сферы enjoyable услуг (туризма, индустрии красоты, и.т.п). Еще мне понравилась Ваша фраза «бренды начинают слушать». Мне сразу в голову приходит компания DiGi (телекоммуникационный гигант Малайзии, страны №1 по интеграции население в социальные сети). Эта компания «оптимизировала» свой complaints department в твиттер (!!!) У Digi зарегестировано более 10 сотрудников в твиттере, которые в режиме реального времени решают проблемы клиентов smile:ura: . Получается, что именно интеграция данных бизнесов (телекоммуникационного, FMCG, сферы услуг) будет драйвером social media marketing(а)… Кстати примерно об этом же говорит официальный social media engagement report

Однако интеграция финансовых институтов в социальные медиа для меня сомнительна smile:wall: smile:oops: . В России данная тема вообще «на задворках», и это понятно: с одной стороны законодательство, бюрократия в финансовых учреждений, некая закрытость, медленная скорость принятия решений, а с другой стороны тема обсуждения финансовых услуг клиентами и их пользователями в социальных медиа не высока.

Постараюсь объяснить свою точку зрения на примере розничных банковских услуг. Как известно, люди говорят в сети по нескольким причинам:
- обсуждение ради развлечения
- обсуждение ради результата (например, обмена опытом, или пожаловаться на что-то плохое. Мотивация в этом случае: чтобы «все узнали» и «стало плохо тому, кто виноват»). Последнее обсуждение кстати активно представлено в «Народном рейтинге» на банках.ру.
Нетрудно заметить, что россияне рады ругать банки в сети (% негативных отзывов к общим отзывам намного превышает долю позитива). Однако нейтральное обсуждение и social media advocacy со стороны клиентов банков вообще явление крайне редкое (если вообще существующие).
Именно поэтому диалоги в соц.медиа вокруг розничных банковских продуктов я представить(пока)не могу. smile:( А Вы, Варвара, видели когда-нибудь в сети активное обсуждение о том, где взять кредит, непример? Подчеркну, я не беру в расчет что обсуждать тему кредитов в принципе не возможно. Здесь другой вопрос: нужно ли?
Думаю, сотрудники банков со мной согласятся, что у каждого кредитного института существуют индивидуальные требования к заемщикам: своя система скоринга и риск менеджмента. Получается, что независимо от «обсуждений» заемщиков, банк – это последняя инстанция, принимающая окончательное решение о выдаче кредита тому или иному лицу. Вы можете со мной не согласиться, но посмотрите на реальность: моя знакомая (заемщик без просрочек, «белая» 2 НДФЛ, последние 2 года работает в западной FMCG компании) долго «выбирала» себе ипотеку. Она искала «оптимальные» условия, «надежный» банк, читала форумы. В итоге она поняла, что ей «выгоден» ипотечный кредит одного российского «около государственного» банка (ее мотивацией по итогам SM бесед и мониторингов было следующее: ставки там ниже, и надежность высокая, и др.). Следует ли говорить, что на «обсуждение» она потратила несколько дней. Окрыленная, она обратилась в банк….. и получила отказ. Далее она обратилась в «Вариант Б» - в итоге снова отказ. В результате, чтобы не упустить понравившеюся квартиру, ипотека «была взята» там, где ее выдали.
Возможно, Вы скажите, что ипотечный кредит – специфический продукт. Но я с трудом представляю себе российских граждан, которые широко обсуждают в сети ситуацию, что им нужен кредит наличными или кредитная карта и.т.п. (Заранее скажу, что буду признательна за ссылку на подобную дискуссию….). Одной из проблем социальных медиа является наш русский менталитет. В стране, где более 52% населения, не имея банковских накоплений, считают, что must-have вещи smile8) это «норковая шуба», «золото / бриллианты» и «хорошая машина», говорить о том, что нужны деньги - сложно. Таким образом, получается, что тема кредитования является очень личной, не обсуждаемой (иногда даже в off-line с друзьями и родными). С другой стороны, говорить о накоплениях в сети с незнакомыми людьми – дело рискованное, как говорится «деньги любят тишину». Получается, что простым людям подойдут разве что «сетевые money психологи» - люди, которым «можно доверять и спросить совет». Однако, тема «доверия» в российском банкинге, еще более сложная, чем социальные медиа.
Еще раз отмечу, что в своих примерах я опираюсь на розничный банковский бизнес. Инвестиционные и управляющие компании давно находятся впереди, с точки зрения социальных медиа. Например, Финнам выкупила одну из социальных сетей, а также развивает на своих страницах социальную сеть для трейдеров. С точки зрения отношения к социальным медиа в розничном банковском бизнесе, я больше согласна с Владимиром, т.к. тема social media в банках – весьма ограничена. Например, банки могут повысить brand или product awareness через социальные медиа (как например это пытался делать Уралсиб через он-лайн игру или Русский стандарт через «Банк в кармане»), также с помощью SM мониторинга банк сможет узнать мнение потребителей, но не смотря на это SM – очень лимитированный инструмент. Т.е. сколько бы банк в сети не присутствовал / не пиарился / не интегровался, если у кредитного института «беда с сервисом», его продукты не являются уникальными или конкурентоспособными, а технологии страдают от постоянных сбоев и зависаний, то «интеграция» с таким «багажом» в соц.медиа – самоубийство для банка smile:o . Поэтому я уверена, что через активную интегрирацию в web 2.0 невозможно повысить customer loyalty. Здесь, как говорится, нужно решить все текущие проблемы, а потом думать «о высоком» (social media marketing).
В любом случае, время все расставит по своим местам...
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