Social media уже здесь. 6 ведущих трендов 2010

В конце года традиционно принято подводить итоги. Отраслевые рейтинги, обзоры, 20 лучших, 5 самых интересных ... Решила не оставаться в стороне и подготовила обзор акутальных трендов в Social media, а так же мое видение наиболее интересных и перспективных трендов на 2011 год.
1. Social media уже здесь.
Итак, главное конечно то что, на Social Media обратили внимание. Гадкий утенок превратился в лебедя. Революция, о которой так долго говорили большевики, случилась. Social media не только поставили ногу в дверь, но и превратились из чего-то туманного и нежеланного, экспериментального и непонятного для большинства клиентов в димнамично развивающийся сегмент рынка digital, начинать работать с которым необходимо начинать здесь и сейчас.
2. Бренды начинают слушать
Бренды начали слушать и учатся говорить с пользователями о том, что им интересно. Вещание без оглядки на интересы аудитории и выбор social media стратегии без учета ЦА постепенно уходят в прошлое. Есть также первые попытки использовать социальные сети как инструмент поддержки пользователей. Конечно, тут нам пока далеко до Twelpforce, но начинания замечательные.
3. Компании задумываются о политике в social media
Вместе с пониманием возможностей и масштаба экспансии social media большинство брендов приходят и к осознанию необходимости выработки политики компании в социальных сетях. Набора инструкций и правил для сотрудников. Пока этот часто неформализованный момент приводит к прямому запрету выступлений сотрудников в соц. сетях от имени бренда в ряде компаний.
4. Социальные медиа становятся асоциальнее
Группы в facebook, списки в twitter и другие опции, позволяющие исключить слишком активных юзеров, спам, малоинтересную информацию, все это пользователи социальных сетей все чаще настраивают и используют. Так же как и настройки персонализации. Причем не только для личных данных в профилях, но и для обновлений статуса. Больше никаких фото с безумных вечеринок. Вечер пятницы останется секретом для бабушки, начальника отдела и того парня, который пригласил на неделе в Большой театр. Может быть, это не совсем асоциальность, скорее возможность выбирать только самое важное и делиться информацией более осознанно.
5. Facebook в России - будет.
Есть только два крупных государства, где мировые гиганты Facebook и Google никак не могут произвести экспансию и занять доминирующее положение на рынке. Это Россия с Вконтакте и Яндекс и … Китай. В исследованиях нередко приводятся такие причины этого феномена как менталитет и случайность. Несмотря на скепсис экспертов, Facebook все же летом вышел на арену российских social media и совершил прорыв. Пока по данным socialbakers Россия с 3 116 360 пользователями занимает 32 место в рейтинге стран, представленных на Facebook, но что немаловажно - 2 008 020 или 65% пользователей пришли в социальную сеть за последние полгода. Если же мы примем во внимание тот факт, что согласно TNS, ежемесячная аудитория Facebook составляет 7,4 млн. чел. и это всего в 3 раза меньше, чем ВКонтакте (20,1 млн). То становится понятно - Facebook в России будет.
6. Social media integration
Откуда же взялись у facebook те самые 7,4 млн. пользователей при 2,1 млн. зарегистрированных? Ответа здесь 2 - поисковый трафик и интеграция. Кнопка "Мне нравится" действительно работает. И позволяет не только привлечь аудиторию, но и в дальнейшем сообщать о конкретных продуктах и услугах именно тем пользователям, которым это интересно и делать спецпредложения только тем, кто с большой долей вероятности ими заинтересуется.
Хотелось бы отметить, что Facebook не только активно привлекает пользователей сторонних ресурсов, но и готов поделиться своей аудиторией и данными графов своих пользователей. Так к примеру интегрировав Registration Tool и Sign-on от Facebook к себе на сайт, можно получать актуальную информацию из профиля пользователя. Не решаетесь спросить как зовут жену Вашего клиента и какой у него номер мобильного телефона? Возможно он сам расскажет об этом на Facebook.
Это, по моему мнению, наиболее заметные тренды. Мне интересно и важно услышать, что Вы думаете. Буду рада, если Вы поделитесь Вашими мыслями. Что кажется Вам наиболее значимым в social media в уходящем году?
Комментарии 23
Но суть в другом - компании, как Вы уже написали выше, стали обращать свой взор на Social Media. Просто корпоративных сайтов уже не достаточно. Необходима обратная живая связь с уже существующими и с потенциальными клиентами.
Так что, как не крути, уверена, что взаимный интерес у акутальных трендов и Social media будет стремительно расти.
Я имею ввиду пиратский контент )
как они будут решать этот вопрос — не понятно.
Может заключат договор с какими-то медиа-провайдерами, как это сделал Яндекс? http://music.yandex.ru/
Недавно смотрел статистику по соц сетям. В Вконтакте зарегистрировано около 106 млн чел(в эту цифру, скорее всего, входят некоторые страны СНГ) Количество пользователей Facebook, отметивших в профиле, что они из России, — 5-6 млн. Разница колоссальная, но не только в этом: присутствие FB в РФ растет большими темпами, количество пользователей увеличилось на 370% с начала года.
Цифру в 3 млн видел на сайте, который мониторит пользователей в реальном времени. а про 6-7 млн пишут в СМИ.
Как Вы думаете, откуда такие расхождения? )
Мне нравится — это самое простое, что можно сделать. Сегодняшние социальные API позволяют делать более глубокую интеграцию, но к этому нужно подходить с умом )
Это не значит, что они не могут быть какое-то еще время (на горизонте 1-2 лет) полезными в банковском маркетинге. Но тем, кто не начал - можно уже и не начинать. Это как в инвестициях - когда вы видите, что на фондовый рынок начинают входят домохозяйки, то это признак того, что пора выходить...
Вот с этих можно начать:
Про Semantic Web
http://semanticweb.org/
Про Web 3.0 несколько коцепций
Джейсона Калаканиса
http://calacanis.com/2007/10/03/web-3-0-the-official-definition/
Конрада Вольфа
http://www.conradwolfram.com/
На в Second Life можете просто на экскурсию сходить - http://secondlife.com/. Билл Гейтс в одном интервью сказал, кстати, что у него там есть аккаунт ... Если интересно, могу в следующем году обзор подготовить про это кстати
Мой взгляд на социальное поколение радикален - это умирающая система.
Что касается веб3.0, то мои определения таковы:
1. менеджмент знаний (интеграция, умная фильтрация контента)
2. индивидуализация сети (сокращение числа лишних связей)
3. connectivity с реальной жизнью и иными технологичными средами, то есть не уход в виртуальные миры, а наоборот все больший выход инета в реальную жизнь, сращивание с физическими устройствами, системами управления, новыми гаджетами.
Семантический веб - это, думаю, уже вопрос 4.0 и примерно 2020 года.
То есть социальный маркетинг - это очень модно, пока актуально, мало эффективно, почти совсем не перспективно в нынешнем виде.
Вы, безусловно, правы в том, что social media (web 2.0) – это популярная тема у FMCG компаний (типа Pepsi), также это гениальная вещь для сферы enjoyable услуг (туризма, индустрии красоты, и.т.п). Еще мне понравилась Ваша фраза «бренды начинают слушать». Мне сразу в голову приходит компания DiGi (телекоммуникационный гигант Малайзии, страны №1 по интеграции население в социальные сети). Эта компания «оптимизировала» свой complaints department в твиттер (!!!) У Digi зарегестировано более 10 сотрудников в твиттере, которые в режиме реального времени решают проблемы клиентов . Получается, что именно интеграция данных бизнесов (телекоммуникационного, FMCG, сферы услуг) будет драйвером social media marketing(а)… Кстати примерно об этом же говорит официальный social media engagement report
Однако интеграция финансовых институтов в социальные медиа для меня сомнительна . В России данная тема вообще «на задворках», и это понятно: с одной стороны законодательство, бюрократия в финансовых учреждений, некая закрытость, медленная скорость принятия решений, а с другой стороны тема обсуждения финансовых услуг клиентами и их пользователями в социальных медиа не высока.
Постараюсь объяснить свою точку зрения на примере розничных банковских услуг. Как известно, люди говорят в сети по нескольким причинам:
- обсуждение ради развлечения
- обсуждение ради результата (например, обмена опытом, или пожаловаться на что-то плохое. Мотивация в этом случае: чтобы «все узнали» и «стало плохо тому, кто виноват»). Последнее обсуждение кстати активно представлено в «Народном рейтинге» на банках.ру.
Нетрудно заметить, что россияне рады ругать банки в сети (% негативных отзывов к общим отзывам намного превышает долю позитива). Однако нейтральное обсуждение и social media advocacy со стороны клиентов банков вообще явление крайне редкое (если вообще существующие).
Именно поэтому диалоги в соц.медиа вокруг розничных банковских продуктов я представить(пока)не могу. А Вы, Варвара, видели когда-нибудь в сети активное обсуждение о том, где взять кредит, непример? Подчеркну, я не беру в расчет что обсуждать тему кредитов в принципе не возможно. Здесь другой вопрос: нужно ли?
Думаю, сотрудники банков со мной согласятся, что у каждого кредитного института существуют индивидуальные требования к заемщикам: своя система скоринга и риск менеджмента. Получается, что независимо от «обсуждений» заемщиков, банк – это последняя инстанция, принимающая окончательное решение о выдаче кредита тому или иному лицу. Вы можете со мной не согласиться, но посмотрите на реальность: моя знакомая (заемщик без просрочек, «белая» 2 НДФЛ, последние 2 года работает в западной FMCG компании) долго «выбирала» себе ипотеку. Она искала «оптимальные» условия, «надежный» банк, читала форумы. В итоге она поняла, что ей «выгоден» ипотечный кредит одного российского «около государственного» банка (ее мотивацией по итогам SM бесед и мониторингов было следующее: ставки там ниже, и надежность высокая, и др.). Следует ли говорить, что на «обсуждение» она потратила несколько дней. Окрыленная, она обратилась в банк….. и получила отказ. Далее она обратилась в «Вариант Б» - в итоге снова отказ. В результате, чтобы не упустить понравившеюся квартиру, ипотека «была взята» там, где ее выдали.
Возможно, Вы скажите, что ипотечный кредит – специфический продукт. Но я с трудом представляю себе российских граждан, которые широко обсуждают в сети ситуацию, что им нужен кредит наличными или кредитная карта и.т.п. (Заранее скажу, что буду признательна за ссылку на подобную дискуссию….). Одной из проблем социальных медиа является наш русский менталитет. В стране, где более 52% населения, не имея банковских накоплений, считают, что must-have вещи это «норковая шуба», «золото / бриллианты» и «хорошая машина», говорить о том, что нужны деньги - сложно. Таким образом, получается, что тема кредитования является очень личной, не обсуждаемой (иногда даже в off-line с друзьями и родными). С другой стороны, говорить о накоплениях в сети с незнакомыми людьми – дело рискованное, как говорится «деньги любят тишину». Получается, что простым людям подойдут разве что «сетевые money психологи» - люди, которым «можно доверять и спросить совет». Однако, тема «доверия» в российском банкинге, еще более сложная, чем социальные медиа.
Еще раз отмечу, что в своих примерах я опираюсь на розничный банковский бизнес. Инвестиционные и управляющие компании давно находятся впереди, с точки зрения социальных медиа. Например, Финнам выкупила одну из социальных сетей, а также развивает на своих страницах социальную сеть для трейдеров. С точки зрения отношения к социальным медиа в розничном банковском бизнесе, я больше согласна с Владимиром, т.к. тема social media в банках – весьма ограничена. Например, банки могут повысить brand или product awareness через социальные медиа (как например это пытался делать Уралсиб через он-лайн игру или Русский стандарт через «Банк в кармане»), также с помощью SM мониторинга банк сможет узнать мнение потребителей, но не смотря на это SM – очень лимитированный инструмент. Т.е. сколько бы банк в сети не присутствовал / не пиарился / не интегровался, если у кредитного института «беда с сервисом», его продукты не являются уникальными или конкурентоспособными, а технологии страдают от постоянных сбоев и зависаний, то «интеграция» с таким «багажом» в соц.медиа – самоубийство для банка . Поэтому я уверена, что через активную интегрирацию в web 2.0 невозможно повысить customer loyalty. Здесь, как говорится, нужно решить все текущие проблемы, а потом думать «о высоком» (social media marketing).
В любом случае, время все расставит по своим местам...