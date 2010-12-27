Social media уже здесь. 6 ведущих трендов 2010

В конце года традиционно принято подводить итоги. Отраслевые рейтинги, обзоры, 20 лучших, 5 самых интересных ... Решила не оставаться в стороне и подготовила обзор акутальных трендов в Social media, а так же мое видение наиболее интересных и перспективных трендов на 2011 год.Итак, главное конечно то что, на Social Media обратили внимание. Гадкий утенок превратился в лебедя. Революция, о которой так долго говорили большевики, случилась. Social media не только поставили ногу в дверь, но и превратились из чего-то туманного и нежеланного, экспериментального и непонятного для большинства клиентов в димнамично развивающийся сегмент рынка digital, начинать работать с которым необходимо начинать здесь и сейчас.Бренды начали слушать и учатся говорить с пользователями о том, что им интересно. Вещание без оглядки на интересы аудитории и выбор social media стратегии без учета ЦА постепенно уходят в прошлое. Есть также первые попытки использовать социальные сети как инструмент поддержки пользователей. Конечно, тут нам пока далеко до Twelpforce, но начинания замечательные.Вместе с пониманием возможностей и масштаба экспансии social media большинство брендов приходят и к осознанию необходимости выработки политики компании в социальных сетях. Набора инструкций и правил для сотрудников. Пока этот часто неформализованный момент приводит к прямому запрету выступлений сотрудников в соц. сетях от имени бренда в ряде компаний.Группы в facebook, списки в twitter и другие опции, позволяющие исключить слишком активных юзеров, спам, малоинтересную информацию, все это пользователи социальных сетей все чаще настраивают и используют. Так же как и настройки персонализации. Причем не только для личных данных в профилях, но и для обновлений статуса. Больше никаких фото с безумных вечеринок. Вечер пятницы останется секретом для бабушки, начальника отдела и того парня, который пригласил на неделе в Большой театр. Может быть, это не совсем асоциальность, скорее возможность выбирать только самое важное и делиться информацией более осознанно.Есть только два крупных государства, где мировые гиганты Facebook и Google никак не могут произвести экспансию и занять доминирующее положение на рынке. Это Россия с Вконтакте и Яндекс и … Китай. В исследованиях нередко приводятся такие причины этого феномена как менталитет и случайность. Несмотря на скепсис экспертов, Facebook все же летом вышел на арену российских social media и совершил прорыв. Пока по данным socialbakers Россия с 3 116 360 пользователями занимает 32 место в рейтинге стран, представленных на Facebook, но что немаловажно - 2 008 020 или 65% пользователей пришли в социальную сеть за последние полгода. Если же мы примем во внимание тот факт, что согласно TNS, ежемесячная аудитория Facebook составляет 7,4 млн. чел. и это всего в 3 раза меньше, чем ВКонтакте (20,1 млн). То становится понятно - Facebook в России будет.Откуда же взялись у facebook те самые 7,4 млн. пользователей при 2,1 млн. зарегистрированных? Ответа здесь 2 - поисковый трафик и интеграция. Кнопка "Мне нравится" действительно работает. И позволяет не только привлечь аудиторию, но и в дальнейшем сообщать о конкретных продуктах и услугах именно тем пользователям, которым это интересно и делать спецпредложения только тем, кто с большой долей вероятности ими заинтересуется.Хотелось бы отметить, что Facebook не только активно привлекает пользователей сторонних ресурсов, но и готов поделиться своей аудиторией и данными графов своих пользователей. Так к примеру интегрировав Registration Tool и Sign-on от Facebook к себе на сайт, можно получать актуальную информацию из профиля пользователя. Не решаетесь спросить как зовут жену Вашего клиента и какой у него номер мобильного телефона? Возможно он сам расскажет об этом на Facebook.Это, по моему мнению, наиболее заметные тренды. Мне интересно и важно услышать, что Вы думаете. Буду рада, если Вы поделитесь Вашими мыслями. Что кажется Вам наиболее значимым в social media в уходящем году?