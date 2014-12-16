Астропрогноз на 16 декабря

торник 16 декабря

Активный и позитивный день. Мы почувствуем прилив сил и энергии, постарайтесь их направить в правильное русло - наметьте список важных дел и действуйте. Сегодня легко будет отстоять свою точку зрения, и решить самые сложные задачи. А благоприятный аспект между Луной и Марсом будет давать нам силы, бодрое настроение, высокий энергетический потенциал и боевой наступательный дух. Бизнес: проводите важные встречи и переговоры, формируйте бизнес-план и генерируйте новые идеи. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!