Миллиарды виртуальных слов

На днях прочитал любопытное исследование о количестве информации, ежедневно появляющейся во всемирной паутине. Особенно запомнился тот факт, что ежедневно (!!!) пользователи интернета отправляют порядка 300 МИЛЛИАРДОВ электронных сообщений и создают около 2 МИЛЛИОНОВ записей. И это при том, что на население Земли - всего 7 млрд человек, из которых пользователей интернета – меньше 2,5 млрд.Что ж, то время, в которое посчастливилось жить нам с вами, web 2.0 и грядущее 3.0, обязательно должно войти в учебники современной истории как эпоха…ну, предположим, ВиртуалессансаИ, если вы сейчас читаете этот текст и решили опубликовать к нему комментарий, или обновляете свой статус на facebook, или пишите новый пост в ЖЖ, то у каждого из вас есть шанс войти в историю ярким представителем этой эпохи!