Миллиарды виртуальных слов

На днях прочитал любопытное исследование о количестве информации, ежедневно появляющейся во всемирной паутине. Особенно запомнился тот факт, что ежедневно (!!!) пользователи интернета отправляют порядка 300 МИЛЛИАРДОВ электронных сообщений и создают около 2 МИЛЛИОНОВ записей. И это при том, что на население Земли - всего 7 млрд человек, из которых пользователей интернета – меньше 2,5 млрд.
Что ж, то время, в которое посчастливилось жить нам с вами, web 2.0 и грядущее 3.0, обязательно должно войти в учебники современной истории как эпоха…ну, предположим, Виртуалессанса И, если вы сейчас читаете этот текст и решили опубликовать к нему комментарий, или обновляете свой статус на facebook, или пишите новый пост в ЖЖ, то у каждого из вас есть шанс войти в историю ярким представителем этой эпохи!
Комментарии 13
WEB 1.0 - юзер получает контент
WEB 2.0 - юзер создаёт контент
WEB 3.0 - коллективное создание контента
WEB 4.0 - контент думает за юзера
WEB 5.0 - контент общается с контентом
WEB 6.66- контент удаляет юзеров, поняв что они бессмысленны
WEB 7.0 - весь контент самоудаляется, поняв что он бессмысленен...
Можно ли Вас попросить прокомментировать, почему прибыль Банк-Т уходит в минус. Нет в этом опасной тенденции? Так и задумано? Развейте сомнения в надежности банка..
во-вторых, не негатив, а конструктив!
а в-третьих, вы на вопрос мой так и не ответили!
В самое ближайшее время закрою свой вклад, родителей, а также буду передавать Ваши рекомендации всем сомневающимся знакомым На этой ветке, к примеру, их много! http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=77843
Копии соответствующих документов должны быть заверены руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации. Информацию можно направить по системе Интернет-Банк.
Просим Вас представить информацию до XX.XX.2014 г. В случае не предоставления информации в соответствии с п. 4.4.2 Условий предоставления банковских услуг с использованием системы "Интернет-Банк"), Банк произведет блокирование системы Интернет-Банк.
С Уважением, Банк-Т (ОАО)
8-800-100-94-34.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ : Заблокировать грозились на следующий (почему так быстро!!,?) день , но отключили !!!? банк-клиент сразу же , в этот день( как это называется-просто ОБМАН! А обманешь в маленьком-обманешь и в ………) По телефону информацию не получите ,попробуйте для интереса 8-800-100-94-34 дозваниваться будете минут 30, а потом трубку берет оператор и говорит: «АЛО АЛЛО - Я ВАС НЕ СЛЫШУ» и отключает, вот круто - представьте ваше состояние!!! Но самое странное, это Питерский филиал (С-Петербург), там Службе безопасности вообще закон не писан-варианта три, которые могут характеризовать их работу: 1- полная некомпетентность и не понимание законов» 2- специально подстраиваемые ситуации для «возможного вымогательства» 3- работа на ваших конкурентов. Хотя ситуация возможно на много проще : СКОРО ЭТУ «ЛАВОЧКУ» прикроет ЦБ, и они про это знают ,а мы НЕТ!!! X