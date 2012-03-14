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Миллиарды виртуальных слов

14.03.2012 15:20 13 2 720 просмотров
На днях прочитал любопытное исследование о количестве информации, ежедневно появляющейся во всемирной паутине. Особенно запомнился тот факт, что ежедневно (!!!) пользователи интернета отправляют порядка 300 МИЛЛИАРДОВ электронных сообщений и создают около 2 МИЛЛИОНОВ записей. И это при том, что на население Земли - всего 7 млрд человек, из которых пользователей интернета – меньше 2,5 млрд.

Что ж, то время, в которое посчастливилось жить нам с вами, web 2.0 и грядущее 3.0, обязательно должно войти в учебники современной истории как эпоха…ну, предположим, Виртуалессанса smile:) И, если вы сейчас читаете этот текст и решили опубликовать к нему комментарий, или обновляете свой статус на facebook, или пишите новый пост в ЖЖ, то у каждого из вас есть шанс войти в историю ярким представителем этой эпохи!

Комментарии 13

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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WEB 0.0 - юзер мечтает законектиться с кем или чем либо
WEB 1.0 - юзер получает контент
WEB 2.0 - юзер создаёт контент
WEB 3.0 - коллективное создание контента
WEB 4.0 - контент думает за юзера
WEB 5.0 - контент общается с контентом
WEB 6.66- контент удаляет юзеров, поняв что они бессмысленны
WEB 7.0 - весь контент самоудаляется, поняв что он бессмысленен...
smile:)
koza nostra  (maestro tuk)
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"Войти в историю ярким представителем этой эпохи"- это можно. Лишь бы, как говорится, не "вляпаться в историю". Что с интернетом- куда, как легко. smile:D
К  (shlomo_chavez)
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Цитата
как эпоха…ну, предположим, Виртуалессанса smile:)
Артур, слышится созвучие названию одного банка! Чужых в своем блоге "продвигаете"? smile:D
A B  (AndreyBT)
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скорее мы живем в эпоху ВРенессанса - постоянного Вранья из веба, зомбо-ящика и других сми
Андрей Ким  (andrey-klm)
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Да, видно, что Вы тоже не отстаёте от эпохи... smile:)
Можно ли Вас попросить прокомментировать, почему прибыль Банк-Т уходит в минус. Нет в этом опасной тенденции? Так и задумано? Развейте сомнения в надежности банка..
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Попробую развеять smile;) Балансовая прибыль у банков состоит из двух частей - фактической и теоретической. Фактическая , это результаты всех завершенных сделок. Теоретическая , оценка риска по незавершенным сделкам, которая всегда дисконтирует текущую фактическую прибыль. К банкам меньших размеров ЦБ как правило предъявляет болле жесткие требования по оцеке рисков и периодически требует пересмотреть оценки сделанные специалистами по некоторым позициям. Таким образом на балансовом счете возникают то убытки, то прибыли. Мне лично это очень напоминает полет на небольшом самолете. Его болтает при посадке намного сильнее чем аэробус, но реальная безопасность на нем на порядок выше (он лучше управляется ).
Вероника Миловцева  (milovtsevaviki)
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Это же так потрясающе! Приятно принимать участие в историческом процессе! Мой коммент - мой вклад! smile:D
Руслан Гараев  (Ruslan_G)
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Артур, насколько виртуальна новость о фактах проверок полицией Банка-Т и недавнем изъятии документов? Тревожно, знаете ли...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Руслан Гараев - 60 активных записей , 40 из них негатив про наш банк smile:) Привет конкурентам smile:D smile:D smile:D
Руслан Гараев  (Ruslan_G)
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Ну во-первых, не конкурент, а вкладчик, можно было бы и поуважительней smile:(
во-вторых, не негатив, а конструктив!
а в-третьих, вы на вопрос мой так и не ответили! smile:|
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Если Вы наш клиент, то моя личная рекомендация ,как человека: закройте свой счет у нас, не портите себе жизнь разными сомнениями и тревогами, какие бы Вы не получали у нас услуги или проценты , они этого не стоят. Тем более что проценты по вкладам у нас далеко не самые высокие на рынке . Сегодня у банков которые на текущий момент крупнее нас (Русский стандарт, Связной, ТКС и др) можжно получить ставку 12 ,а то и 13 процентов годовых в рублях. Когда мы станем крупней,возможно Вы вернетесь к нам.
Руслан Гараев  (Ruslan_G)
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Отличный совет, спасибо!
В самое ближайшее время закрою свой вклад, родителей, а также буду передавать Ваши рекомендации всем сомневающимся знакомым smile;) На этой ветке, к примеру, их много! http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=77843
наталья горшунова  (fdjyeihju)
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Внимание! БАНК –Т(ОАО) ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ.У них лозунг : «Мой БАНК-моя КРЕПОСТЬ». Что это значит на практике - ДЕРЖАТ максимально деньги у себя, платежные поручения обрабатывать и отправлять ,весьма ,не спешат ; если сумма на счету более 1 млн.рублей инициируют немыслимые проверки (требуют договора , cчета или другие подтверждающие документы) при этом МАКСИМАЛЬНО по времени затягивают решения вопроса!!! Вот только не большой пример из переписки с этим ,так «называемым» банком : Уважаемый Клиент! Банк-Т (ОАО) в рамках проведения полной идентификации клиентов, получения дополнительной информации об основаниях проведения операций, просит Вас представить подтверждающие документы по п/п № ХХ от ХХ.ХХ.2014 г. (счет и т.д..).
Копии соответствующих документов должны быть заверены руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации. Информацию можно направить по системе Интернет-Банк.
Просим Вас представить информацию до XX.XX.2014 г. В случае не предоставления информации в соответствии с п. 4.4.2 Условий предоставления банковских услуг с использованием системы "Интернет-Банк"), Банк произведет блокирование системы Интернет-Банк.
С Уважением, Банк-Т (ОАО)
8-800-100-94-34.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ : Заблокировать грозились на следующий (почему так быстро!!,?) день , но отключили !!!? банк-клиент сразу же , в этот день( как это называется-просто ОБМАН! А обманешь в маленьком-обманешь и в ………) По телефону информацию не получите ,попробуйте для интереса 8-800-100-94-34 дозваниваться будете минут 30, а потом трубку берет оператор и говорит: «АЛО АЛЛО - Я ВАС НЕ СЛЫШУ» и отключает, вот круто - представьте ваше состояние!!! Но самое странное, это Питерский филиал (С-Петербург), там Службе безопасности вообще закон не писан-варианта три, которые могут характеризовать их работу: 1- полная некомпетентность и не понимание законов» 2- специально подстраиваемые ситуации для «возможного вымогательства» 3- работа на ваших конкурентов. Хотя ситуация возможно на много проще : СКОРО ЭТУ «ЛАВОЧКУ» прикроет ЦБ, и они про это знают ,а мы НЕТ!!! X
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