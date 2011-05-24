Про кредиты: благо или зло?

Мне кажется, что по вопросу кредитов существуют две разнополюсовые точки зрения и соответственно две полярные категории людей. Первая категория берет в кредит мобильный телефон. Никакой реальной необходимости переплачивать у них нет, они вполне могут купить «бюджетный вариант» за 2-3 тысячи, но берут в кредит телефон за 7-10 тысяч, а то и дороже. Вторая категория отрицает кредит вообще как явление. Их принцип: «Никогда в кредит не беру и брать не буду. Это, во-первых, переплата, во-вторых, опасно залезать в долг, надо рассчитывать только на собственные средства».
Честно говоря, мне одинаково не близки обе эти точки зрения. Все крупные покупки, на которые мы когда-либо решались, мы совершали в кредит. Помню, в 2003 году мы купили дачу (за смешные по нынешним временам 11 тыс. долларов) и начали ремонтировать дом. Как всегда, сначала хотели чуть-чуть подправить и расширить; желания, в отличие от возможностей, в процессе перестройки росли, и на этапе переделки крыши деньги кончились. Мы с огорчением решили все законсервировать до следующего года. «А почему вы не хотите взять кредит?» - удивился прораб. «А действительно, почему?» - задумались мы. В результате на семейном совете пришли к выводу: кредиту быть! Взяли на пять лет, расплатились за четыре. Как сейчас понимаем, поступили правильно: во-первых, мы выиграли целое лето вольной дачной жизни. Во-вторых, на будущий год цены на стройматериалы здорово выросли, так что наших сбережений, скопленных за год, на завершение ремонта все равно бы не хватило.
Так что я убеждена, что кредит – это благо. Но только при соблюдении некоторых важных условий.
Основные правила.
1. Берите кредит только на действительно нужные Вам вещи, на которые трудно или даже нереально накопить. Можете обойтись без кредита – обойдитесь. Но если покупка реально полезна и необходима, то берите кредит. Пытаться копить, обгоняя инфляцию, для крупных покупок неоправданно.
2. Размер ежемесячных выплат по кредиту не должен превышать 40% месячного дохода. Это – максимальная цифра. Причем, рассчитывая свои возможности, принимайте во внимание все регулярные расходы и закладывайте некоторую долю нерегулярных и внеплановых.
3. Кредит должен быть в той валюте, в какой вы получаете основной доход. Так вы будете максимально застрахованы от всевозможных экономических катаклизмов и валютных колебаний.
4. Следует выбирать минимально возможный для Вас срок погашения. Здесь на одной чаше весов общая сумма процентов по кредиту (чем дольше срок выплаты, тем общая переплата больше), на другой – процент месячного дохода, с которым вы можете достаточно безболезненно расстаться.
5. Следует брать ровно ту сумму, которая Вам необходима. Не надо брать «на всякий случай побольше».
Кстати, в нашем журнале «Время жить» за апрель-май прошлого года есть целая статья «Правильные кредиты», где подробно, со схемами и иллюстрациями рассматриваются вопросы различных видов кредита.
Комментарии 60
Только чуть чуть дополню
Пункт 1. Купленная вещь должна либо со временем дорожать в цене (редкость, касается в основном недвижимости) или прогнозируемо дешеветь. И этот прогноз нужно учитывать при принятии решения на кредит.
Пункт 6. Купленную вещь в кредит, при возможности лучше застраховать на весь предполагаемый срок кредита. (В случае бытовой техники купить расширенную гарантию). Но не всегда страховать лучше в компаниях, рекомендуемых банком, по возможности (но и мнение банка нужно рассмотреть).
Но в любом случае единственный способ для них купить квартиру - ипотека.
Может просто более удобный?
Только почему кредиты такие дорогие в нашей стране? Не подскажите?
Один родственник недавно брал потреб - проанализировал рынок: ему предлагали от 18 - 25% годовых. Это на мой, да и не его (мы же родственники) взгляд ОЧЕНЬ дорого!!! (ставка рефинансирования - 8,25%, привлекают банки депозиты по 9%, выдают кредиты - 18-25%) навар банка - от 10 до 15%. Это при том, что потенциальный заемщик имеет несколько погашенных кредитов: Платежеспособен, исправно платит коммуналку, имеет как сейчас любят говорить - активную жизненную позицию,да и на депозит ежемесячно откладывал более 25% своего дохода.
В итоге он конечно кредитонулся под приемлимый процент (по корпоративной программе) у своего работодателя, но осадочек..то остался.
Поэтому сложно сказать, что это - благо или зло?
Думаю, все же, что для людей, вдумчивых в отношении получения кредита, Но решившихся на его получение и получивших - это благо. Главное после получения не тянуть с выплатой и по вохможности гасить кредит досрочно.
Кстати, Александра, предлагаю добавить пункт - погашать кредит досрочно!
Лично я намерен отсудить у бывшего банка-кредитора комиссию за досрочное погашение кредита. Иск уже готов, выписку операций по кредиту за весь период в банке взял и заверил там же. Только дождусь обзора практики ВАС по этому вопросу.
Кстати, в Альфе у меня есть потреб
За 4 года была только 1 просрочка на 1 день (банкомат не работал). Этот кредит я собираюсь погасить досрочно двумя платежами Если Альфа меня при этом штрафанет, я с удовольствием пойду в суд и верну себе эти деньги + проценты по ст.395 ГК + штраф по ст.13 ЗоЗПП + моралка
http://www.rg.ru/2011/05/31/banki.html
По поводу досрочного погашения кредита. Не могу с Вами согласиться. Конечно, хочется долговую кабалу сбросить как можно раньше. Но тут есть два "но". Во-первых, многое зависит от срока кредита. Может наступить пора, когда выгоднее продолжать платить по кредиту, чем делать ПДП. А во-вторых... Понимаете, мне кажется, что надо по возможности соблюдать правила игры. Не надо просить кредит на 2 года, заранее собираясь погасить его за год.
Может ли клиент частично досрочно (не менее определенной суммы) погашать кредит в любой рабочий день (1 вариант) или он должен осущетсвлять частично досрочное погашение только в дату планового погашения (т.е. согласно графику) (2 вариант)?
Анализируя кредитные договора, которые выложены у разных банков на сайтах (Интеза, HSBC и др) можно сделать вывод о том, что банки придерживаются второго варианта?
Что это ограничения в софте или продуманная политика?
Мне как стороннику досрочки все таки милее первый вариант!
Я к тому, что НБ Траст который без проблем прокредитовал меня по самое не могу, причем в то время когда мне действительно позарез нужны были деньги почти официально говорит: платеж по кредиту не может превышать 40% дохода и когда я брал последний кредит они меня ограничили в сумме именно по этому критерию.
И надо сказать правильно сделали, действительно иной раз платить бывает тяжеловато.
Еще слышал, что кредит приводящий к уплате за него более 50% дохода является кабальной сделкой и ЦБ за такие дела может погрозить пальчиком. Это правда?
А в целом кредит это инструмент. Очень похож на дисковую пилу и мощный и опасный в неумелых руках. Поэтому затею которая опирается на кредит следует досконально просчитывать, чтобы выстрелила так, что и кредит отдашь и себе еще останется.
Насчет пункта 4. Не совсем Вы тут правы. Кредит всегда тяжело платится первые месяцы. Ты что то купил в кредит и оно сразу не даст тебе отдачу (если кредит берешь на бизнес). Поэтому нужно понять сколько ты сможешь без напряга первое время платить, а уже спустя к примеру полгода или досрочно закрывать, или рефинансировать или ... пускать излишки денег в новые проекты
По-моему так...
Про кредит для целей развития бизнеса ничего не могу сказать, это, к сожалению, не мое. Все мои рассуждения касаются только персональных кредитов.
Я Вами поражаюсь. В своих блоках Вы постоянно "выбиваете десятку"! Затрагиваете самое актуальное, и упор делаете именно на те моменты, которые больше всего волнуют наше население.
Я тоже считаю, что кредит нужно брать только по необходимости и ровно в том размере, который необходим в данный момент времени. и только соизмеримый с собственными доходами.
Или просто не хотят прямо освещать актуальные моменты.
Вы же исключение из правил. Интересно вас читать, поэтому я подпишусь на Вас))
Так что страхуюсь я теперь сама. И кредит не возьму ни на что и ни за какие проценты. И дочка моя не возьмёт. И никто, кто брал до кризиса и их дети - не возьмут. Хоть приплати!
А почему топ Алфьа-банка не последовал Вашим советам, не стал брать кредит в Альфа-банке на льготных условиях (ведь существуют же для сотрудником бонусы по ксловиям) для постройки дома а перешел в другой банк на большие деньги?
ЗЫ
Взяв кредит возникает очень вашная ежемесячная проблема "А как его гасить" и тут на народном рейтинге можно прочитать много всяких историй направленности " Пол дня Объезжал по всей Москве. Объехал 10 банкоматов и нигде не работает кэш ин"
А почему не открыть электронную площадку (можно даже межбанковскую) по продаже "вирутальной валюты ГАШЕНИЯ КРЕДИТА" с оплатой за нее картой любого банка или выставлением счета в банк-клиент
По поводу каналов погашения. У Альфа-Банка большой выбор каналов погашения: Яндекс-деньги, переводы из других банков, Элекснет, почта России, да и кэшины совсем неплохо работают. Можно, в конце концов, оставить в любом Банке длительное поручение на ежемесячное списание определенной суммы.
Согласен с Алёной, что на автомобили и все что ниже кредит брать не стоит. Исключая ситуацию, когда автомобиль - источник дохода.
В структуре выплат при аннуитетной схеме большая часть основного долга гасится во второй половине графика платежей по кредиту (сначала идут проценты). При дифференцированной схеме основной долг гасится равномерно и уменьшается быстрее. Что может быть весьма актуально, если заемщик собирается погасить кредит досрочно - тогда остаток основного долга (при дифференцированной схеме) у него будет меньше, т.е. ему его выплатить будет проще.
Также общая сумма платежей при дифференцированной схеме получается меньше, если не учитывать, конечно, факт дороговизны денег во времени (сначала платим больше дорогими деньгами, потом меньше-дешевыми). По этому критерию если рассматривать (а тем более выводить эффективную процентную ставку), все не так однозначно. Но складывается такое впечатление, что большинство людей не на эффективную процентную ставку, а именно на общую сумму переплаты больше внимания обращает, поэтому для них дифференцированная схема выглядит более привлекательно.
можно почитать twitter@eso4600.
А для меня Альфа-банк потерял самого интересного социального писателя в twitter@alfa_bank
2. Согласен. у альфа-банка много чего есть а этого нет. Если почитать народный рейтинг, twitter то народ готов тратить бензин время и искать искать искать банкомат с кэш-ином.А если (вдруг) данную проблему (оплата с любой карты на сайте банка) решит ВТБ24. Так почему не подумать и сделать сейчас а не догонять потом.
1. отсутствует Закон о банкротстве физических лиц
Ни для банка, ни для заемщика не существует законодательно установленного механизма урегулирования проблемной задолженности, если заемщик теряет источник дохода. Например, человека увольняют "по собственному желанию". Кредитор (банк) при этом продолжает начислять пени и штрафы, что делает невозможным для заемщика вернуться в график платежей и дальнейшие попытки погашения кредита просто теряют смысл
2. бешеные ставки
Например, по ипотечным кредитам заемщик переплачивает в среднем втрое!
На мой взгляд, можно добавить только один пункт в уже озвученные Александрой правила: 6. Следует тщательно подходить к выбору финансового учреждения, в котором планируется брать кредит. Собрать как можно больше информации о том, насколько доступно, безопасно и выгодно погашать кредит, насколько быстро решаются банком проблемы, в случае их возникновения, насколько ответственен и честен персонал при работе с клиентами.
В противном случае вполне можно столкнуться с тем, что досрочное погашение кредита, например, будет стоить дороже, чем его обычное погашение по графику, или же, как правильно отметили выше, можно будет полдня потратить в поисках исправного банкомата, а найдя и вставив деньги обнаружить, что банкомат их не принял и на счет не зачислил, или же менеджеры банка обманом "подарят" "удобные" услуги, типа какого-нибудь "хранителя", который и не нужен клиенту совсем, но обойдётся ему этот обман совсем недешево...
там нашел реального человека кто мне помог решить мои финансовые проблемы вылезти из долгов и кредитов!
vor.cc к сожалению в начале 2014 года сделали открытым и все люди кто там работал ушли на закрытые площадки!
но контакт данного человека еще остался! помогу вам решить ваши проблемы! не берите кредитов не влазьте в долги! напишите ему расскажите вашу ситуацию он многим помог его контакт mapr.zn@yandex.ru