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Про кредиты: благо или зло?

24.05.2011 17:36 60 7 305 просмотров
Мне кажется, что по вопросу кредитов существуют две разнополюсовые точки зрения и соответственно две полярные категории людей. Первая категория берет в кредит мобильный телефон. Никакой реальной необходимости переплачивать у них нет, они вполне могут купить «бюджетный вариант» за 2-3 тысячи, но берут в кредит телефон за 7-10 тысяч, а то и дороже. Вторая категория отрицает кредит вообще как явление. Их принцип: «Никогда в кредит не беру и брать не буду. Это, во-первых, переплата, во-вторых, опасно залезать в долг, надо рассчитывать только на собственные средства».

Честно говоря, мне одинаково не близки обе эти точки зрения. Все крупные покупки, на которые мы когда-либо решались, мы совершали в кредит. Помню, в 2003 году мы купили дачу (за смешные по нынешним временам 11 тыс. долларов) и начали ремонтировать дом. Как всегда, сначала хотели чуть-чуть подправить и расширить; желания, в отличие от возможностей, в процессе перестройки росли, и на этапе переделки крыши деньги кончились. Мы с огорчением решили все законсервировать до следующего года. «А почему вы не хотите взять кредит?» - удивился прораб. «А действительно, почему?» - задумались мы. В результате на семейном совете пришли к выводу: кредиту быть! Взяли на пять лет, расплатились за четыре. Как сейчас понимаем, поступили правильно: во-первых, мы выиграли целое лето вольной дачной жизни. Во-вторых, на будущий год цены на стройматериалы здорово выросли, так что наших сбережений, скопленных за год, на завершение ремонта все равно бы не хватило.

Так что я убеждена, что кредит – это благо. Но только при соблюдении некоторых важных условий.

Основные правила.

1. Берите кредит только на действительно нужные Вам вещи, на которые трудно или даже нереально накопить. Можете обойтись без кредита – обойдитесь. Но если покупка реально полезна и необходима, то берите кредит. Пытаться копить, обгоняя инфляцию, для крупных покупок неоправданно.
2. Размер ежемесячных выплат по кредиту не должен превышать 40% месячного дохода. Это – максимальная цифра. Причем, рассчитывая свои возможности, принимайте во внимание все регулярные расходы и закладывайте некоторую долю нерегулярных и внеплановых.
3. Кредит должен быть в той валюте, в какой вы получаете основной доход. Так вы будете максимально застрахованы от всевозможных экономических катаклизмов и валютных колебаний.
4. Следует выбирать минимально возможный для Вас срок погашения. Здесь на одной чаше весов общая сумма процентов по кредиту (чем дольше срок выплаты, тем общая переплата больше), на другой – процент месячного дохода, с которым вы можете достаточно безболезненно расстаться.
5. Следует брать ровно ту сумму, которая Вам необходима. Не надо брать «на всякий случай побольше».

Кстати, в нашем журнале «Время жить» за апрель-май прошлого года есть целая статья «Правильные кредиты», где подробно, со схемами и иллюстрациями рассматриваются вопросы различных видов кредита.

Комментарии 60

Андрей Иванов  (Clevelus)
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Правильные правила.

Только чуть чуть дополню

Пункт 1. Купленная вещь должна либо со временем дорожать в цене (редкость, касается в основном недвижимости) или прогнозируемо дешеветь. И этот прогноз нужно учитывать при принятии решения на кредит.

Пункт 6. Купленную вещь в кредит, при возможности лучше застраховать на весь предполагаемый срок кредита. (В случае бытовой техники купить расширенную гарантию). Но не всегда страховать лучше в компаниях, рекомендуемых банком, по возможности (но и мнение банка нужно рассмотреть).
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Ога, без "неоновой подсветки" smile:D
Гектор  (Гектор)
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Как только в стране прекратится или существенно уменьшится хождение черного нала, то всем станет ясно, что альтернативы кредитам просто нет! Посудите сами: трехкомнатная скромная квартира в Москве стоит где-то 400 тысяч долларов. Юная, хорошо образованная пара зарабатывает где-то 150000 рублей в месяц или, грубо говоря, 5000 долларов. Очень неплохой заработок! Откладывать в месяц больше 30% - нереально без существенного ухудшения качества жизни. Получаем, что за год эта пара может отложить 20000 долларов и на покупку квартиры им придется копить 20 лет. Жизнь прошла!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Гектор, Вы исходите из того, что они все 20 лет будут получать одну и ту же зарплату и делать одинаковые накопления? smile:)

Но в любом случае единственный способ для них купить квартиру - ипотека.
Гектор  (Гектор)
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Я огрубил ситуацию. В действительности он будет иногда получать больше, а иногда и терять высокооплачиваемую работу. Не все будут планомерно подниматься по карьерной лестнице, но квартира нужна всем. Кроме того, хочу обратить внимание, что за границей максимальной зарплаты наемный работник достигает в 36 лет. В нашей стране по многим показателям ситуация еще хуже: в среднем устроиться на работу человеку после 40 лет без потери в деньгах и статусе крайне трудно. Я не беру отдельных людей, планомерно идущих по карьерной лестнице вверх. Расматривается, так сказать массовый случай.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Ну неет, не все так печально, как кажется. Такая ситуация присутствует, но только в регионах. И Москоу, если есть цели и желание, ты всегда найдешь себе достойное применение с соответствующим уровнем оплаты труда =)
Фёдор  (Racer666)
#
прям таки единственный?
Может просто более удобный?
Алексей Шамин  (BukvaED)
#
Конечно, беря кредит нужно разумно подходить к этому вопросу: правила которые Вы написали - правильны.
Только почему кредиты такие дорогие в нашей стране? Не подскажите?
Один родственник недавно брал потреб - проанализировал рынок: ему предлагали от 18 - 25% годовых. Это на мой, да и не его (мы же родственники) взгляд ОЧЕНЬ дорого!!! (ставка рефинансирования - 8,25%, привлекают банки депозиты по 9%, выдают кредиты - 18-25%) навар банка - от 10 до 15%. Это при том, что потенциальный заемщик имеет несколько погашенных кредитов: Платежеспособен, исправно платит коммуналку, имеет как сейчас любят говорить - активную жизненную позицию,да и на депозит ежемесячно откладывал более 25% своего дохода.
В итоге он конечно кредитонулся под приемлимый процент (по корпоративной программе) у своего работодателя, но осадочек..то остался.
Поэтому сложно сказать, что это - благо или зло?
Думаю, все же, что для людей, вдумчивых в отношении получения кредита, Но решившихся на его получение и получивших - это благо. Главное после получения не тянуть с выплатой и по вохможности гасить кредит досрочно.
Кстати, Александра, предлагаю добавить пункт - погашать кредит досрочно!
Гектор  (Гектор)
#
В развитых странах за досрочное погашение кредита, как правило, штрафуют. Это тоже надо учитывать!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Наш самый гуманный в мире верховный суд в своем обзоре запрещает банкирам заниматься такими вещами
Гектор  (Гектор)
#
Запрещает. Пока запрещает. Когда берешь на 30 лет сложно сказать какие изменения в нашем самом гуманном законодательстве произойдут!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Гектор, Вы знаете, я считаю взимание штрафа за досрочное погашение правомерным и справ едливым. Ведь досрочное погашение - это, как ни крути, в какой-то мере обман Банка. Я уже написала об этом в комментарии Алексоею. Например, Клиент берет кредит на два года, заранее собираясь погасить его за один год. Естественно, в этом случаеналицо намеренное ущемление интересов Банка. Повторюсь, надо соблюдать правила игры. Другое дело, если вы берете кредит на минимально возможный срок (на год), а потом у вас появляется возможность погасить его досрочно. Что ж, это справедливо.Но и штраф за то, что Банк недополучил выгоду, тоже, на мой взгляд, в этом случае справедлив.
Гектор  (Гектор)
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Я с этим не спорю. Вопрос в сумме штрафов.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Александра, ну причём тут обман банка? smile:) Экономический смысл комиссии/штрафа за досрочное погашение – это покрытие процентного риска, не более. Если банк выдал кредит по фиксированной ставке, а процентные ставки на рынке растут, то досрочное погашение – это очень даже хорошо для банка. А заёмщик, который берёт кредит на 2 года, зная, что погасит через год, обманывает не банк, а себя, т.к. платит по двухгодичной ставке вместо одногодичной.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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К сожалению, не поняла Ваших комментариев про покрытие процентного риска и про выгоду для Банка досрочного погашения при росте процентных ставок на рынке. Штраф берется именно за упущенную выгоду. А заемщик, берущий кредит на 2 года и знающий при этом, что погасит через год, вовсе не обманывает себя. Да, он платит по двухгодичной ставке вместо годичной, но размер ежемесячных выплат у него будет меньше. А это очень существенный момент. Думаю, 1 и 2 года - просто не совсем удачный пример. Нагляднее - ипотека и соответственно 5 лет и 10. Пусть суммарно клиент несколько потеряет, но спокойное выплачивание подъемной ежемесячной суммы важнее. А там и деньги для ПДП накопятся. Банк же однозначно теряет деньги.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Александра, давайте на конкретном примере. Допустим, банк выдал кредит на 2 года по фиксированной ставке 15% годовых. Через год ставки на рынке выросли и банк выдаёт кредит новым заёмщикам по ставке 20% годовых. Если заёмщик двухгодичный кредит погасит досрочно через год, то новый заёмщик, которому банк выдаст те деньги, которые вернул первый заёмщик, будет платить по ставке 20%. Если же досрочного погашения через год не произойдёт, то первый заёмщик продолжит платить ещё целый год оставшуюся основную сумму долга по ставке 15%. И где же тут ущемление интересов банка при досрочном погашении? smile:) (безусловно, я понимаю, что есть затраты на выдачу кредита, но во-первых, в некоторых банках, не знаю как в Альфе, есть разовая комиссия, которая взимается при выдаче кредита, и которая как раз и называется что-то типа "комиссия за рассмотрение заявки" или "комиссия за выдачу кредита", а во-вторых, даже если в Альфе такой комиссии нет, то затраты на выдачу кредита всё равно оказываются в IRR кредита или как сейчас принято говорить в эффективной процентной ставке по кредиту, просто в другой форме - в форме обычной процентной ставки по кредиту)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Сеятель эквиобусов smile:) ,следуя Вашей логике, Банку всегда выгодно досрочное погашение? Ведь если ставки на рынке через год не выросли, а, наоборот, упали, то Банку выгодно, что старый заемщик продолжает платить по старой высокой ставке?
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Конечно же процентные ставки могут не только вырасти, но и упасть, или не измениться. И конечно же банку невыгодно досрочное погашение кредита, если процентные ставки упали. И вот эта неопределённость в изменении процентных ставок и обусловливает процентный риск. Который покрывается, как я уже написал выше, комиссией за досрочное погашение.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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ИМХНУ: риски досрочного погашения кредита должны быть заложены в процентную ставку по кредиту. Когда банк взимает плату (комиссию/штраф) за досрочное погашение кредита, то он при этом никаких услуг заемщику не оказывает. Кроме того, согласно абз.2 п.2 ст. 810 ГК РФ, сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца, то есть единственным условием досрочного погашения кредита является согласие займодавца (Банка). А банк взимает плату, что является нарушением Закона о защите потребителей.

Лично я намерен отсудить у бывшего банка-кредитора комиссию за досрочное погашение кредита. Иск уже готов, выписку операций по кредиту за весь период в банке взял и заверил там же. Только дождусь обзора практики ВАС по этому вопросу.

Кстати, в Альфе у меня есть потреб smile:D
За 4 года была только 1 просрочка на 1 день (банкомат не работал). Этот кредит я собираюсь погасить досрочно двумя платежами smile:D Если Альфа меня при этом штрафанет, я с удовольствием пойду в суд и верну себе эти деньги + проценты по ст.395 ГК + штраф по ст.13 ЗоЗПП + моралка
Костя  (Kosty)
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Вы не совсем правильно понимаете экономику кредита, так как в стоимость кредита входит не только затраты на привлечение денег (допустим 9%), так же затраты на зарплаты сотрудникам Банка или они должны хлебом насущны сыты? Далее затраты на офисы (аренда, электричество и таааак далеее), и уж в конце совсем уж глупость какая то, затраты на риски, а именно не все как ваш родственник собираются возвращать кредит, соответственно процент не возврата ложится и на ставку. Так что 18-25% это очень хорошая ставка и по этому она приемлема. Почему в Европе ниже. Да потому, что там очень хорошо развиты корпоративные и зарплатные кредиты, Европа работает в белую и не уходит от налога, мне мои друзья говорят друг помоги с кредитом, только у меня официальный доход 10 000 руб. Так о чем я, а о том что в Европе кредиты во сновном зарплатные по этому затраты на риск равны 0% из ходя из статистики выдач. А у нас на уровне -7%-10% по этому у них ниже. Вот smile8)
Костя  (Kosty)
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Александра, ждем от вас профессионального ликбеза по поводу дороговизны smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Алексей, по поводу дороговизны кредитов - слишком объемный вопрос. Отвечу либо позже, либо в отдельном посте.

По поводу досрочного погашения кредита. Не могу с Вами согласиться. Конечно, хочется долговую кабалу сбросить как можно раньше. Но тут есть два "но". Во-первых, многое зависит от срока кредита. Может наступить пора, когда выгоднее продолжать платить по кредиту, чем делать ПДП. А во-вторых... Понимаете, мне кажется, что надо по возможности соблюдать правила игры. Не надо просить кредит на 2 года, заранее собираясь погасить его за год.
Алексей Шамин  (BukvaED)
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Александра, а как в вашем банке обстоит дело с частично досрочным погашением?
Может ли клиент частично досрочно (не менее определенной суммы) погашать кредит в любой рабочий день (1 вариант) или он должен осущетсвлять частично досрочное погашение только в дату планового погашения (т.е. согласно графику) (2 вариант)?
Анализируя кредитные договора, которые выложены у разных банков на сайтах (Интеза, HSBC и др) можно сделать вывод о том, что банки придерживаются второго варианта?
Что это ограничения в софте или продуманная политика?
Мне как стороннику досрочки все таки милее первый вариант!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Алексей, частичное погашение у нас можно осуществлять только в дату планового платежа. Это не продуманная политика, просто технически так организовать процесс гораздо легче.
Bonart  (Bonart)
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Ну да, банк в произвольный момент может с легкостью поменять процентную ставку, а клиенту даже расплатиться раньше срока уже "нарушение правил игры".
Шарухин Антон  (toshik80)
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Александра, а цифра 40% от дохода она каким образом выведена? Это статистика какая-то или что?
Я к тому, что НБ Траст который без проблем прокредитовал меня по самое не могу, причем в то время когда мне действительно позарез нужны были деньги почти официально говорит: платеж по кредиту не может превышать 40% дохода и когда я брал последний кредит они меня ограничили в сумме именно по этому критерию.
И надо сказать правильно сделали, действительно иной раз платить бывает тяжеловато.
Еще слышал, что кредит приводящий к уплате за него более 50% дохода является кабальной сделкой и ЦБ за такие дела может погрозить пальчиком. Это правда?

А в целом кредит это инструмент. Очень похож на дисковую пилу и мощный и опасный в неумелых руках. Поэтому затею которая опирается на кредит следует досконально просчитывать, чтобы выстрелила так, что и кредит отдашь и себе еще останется.

Насчет пункта 4. Не совсем Вы тут правы. Кредит всегда тяжело платится первые месяцы. Ты что то купил в кредит и оно сразу не даст тебе отдачу (если кредит берешь на бизнес). Поэтому нужно понять сколько ты сможешь без напряга первое время платить, а уже спустя к примеру полгода или досрочно закрывать, или рефинансировать или ... пускать излишки денег в новые проекты
По-моему так...
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Антон, 40% - это цифра, которая приводится во множестве разных источников. 30-40%.
Цитата
А в целом кредит это инструмент. Очень похож на дисковую пилу и мощный и опасный в неумелых руках. Поэтому затею которая опирается на кредит следует досконально просчитывать, чтобы выстрелила так, что и кредит отдашь и себе еще останется.
Отлично сформулировано. Абсолютно согласна.

Про кредит для целей развития бизнеса ничего не могу сказать, это, к сожалению, не мое. Все мои рассуждения касаются только персональных кредитов.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Александра, доброго времени суток!
Я Вами поражаюсь. В своих блоках Вы постоянно "выбиваете десятку"! Затрагиваете самое актуальное, и упор делаете именно на те моменты, которые больше всего волнуют наше население.
Я тоже считаю, что кредит нужно брать только по необходимости и ровно в том размере, который необходим в данный момент времени. и только соизмеримый с собственными доходами.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Miroslav, спасибо, мне очень приятно получить такой отзыв.
Цитата
Затрагиваете самое актуальное, и упор делаете именно на те моменты, которые больше всего волнуют наше население
- ничего удивительного, я ведь и сама население!
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Да, но другие банки почему-то боятся так откровенно освещать насущные проблемы =)
Или просто не хотят прямо освещать актуальные моменты.
Вы же исключение из правил. smile:) Интересно вас читать, поэтому я подпишусь на Вас))
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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с точки зрения потребкредита - все правильно...кредитная карта - более гибкий инструмент и удобный (для меня, конечно же)...
Першинг  (Першинг)
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А я считаю, что кредит нельзя брать ни в каком случае. Потому что - а вдруг "Аннушка уже пролила масло" (с) Но это не самый плохой случай - если тебе отрежет голову комсомолка, водитель трамвая. Твои проблемы на этом закончатся. И начнутся - для твоих близких. А ведь ещё возможно потерять трудоспособность. И тогда из клиента банка ты превращаешься в его врага, которого нужно уничтожить. Если не физически, то морально. А ещё возможен кризис. Когда ты работаешь. Как и раньше. Но твоя з/п уменьшается практически единомоментно в несколько раз. И от этого не застрахован никто. Да, "подушка безопасности" и всё такое прочее... Ну а если денег хватает - то какой смысл брать кредит, кроме сделать приятное банку? smile:D
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Тамара, безусловно, к вопросу о кредите надо подходить очень взвешенно и осторожно. И очень желательно кредит страховать, это реально может уберечь от многих неприятностей. Но постоянно откладывать жизнь - по-моему, неразумно и слишком безрадостно.
DreamTim  (DreamTim)
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Смысл в том, что если есть возможность не напрягаясь платить не большую сумму ежемесячно, зачем жилы из себя рвать и собирать все деньги по всем закромам, занимать у родственников, ни есть ни пить. Просто не нужно брать кредиты десятками на всё что предлагают в магазинах и думать, что если сегодня ты отдаёшь 80 % заработка, то завтра твоя з/п обязательно вырастет и платить будет легче. Надо изначально планировать погашение с условием снижения з/п или вообще потери работы. Неплохо было бы иметь сумму на пару-тройку платежей в запасе, в этом случае есть время найти новую работу.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Да, DreamTim, согласна. Еще хорошо бы достаточно серьезный кредит сраховать.
Першинг  (Першинг)
#
То, что банки предлагают как страховку, в результате проходит как "комиссия". Вот мне интересно, реально хоть кто-то воспользовался этой "страховкой"? Когда её рекламируют, сотрудники нежно так говорят - эти хх% в месяц погасят остаток Вашего кредита, если с Вами что-то случится. Ну а если случился кризис и доходы упали в разы - это не страховой случай! Страховой случай - падение кирпича на голову или "Аннушка уже пролила масло". А всё остальное - просто очередная комиссия!
Так что страхуюсь я теперь сама. И кредит не возьму ни на что и ни за какие проценты. И дочка моя не возьмёт. И никто, кто брал до кризиса и их дети - не возьмут. Хоть приплати! smile:evil:
0049  (0049)
#
Уважаемая Александра.
А почему топ Алфьа-банка не последовал Вашим советам, не стал брать кредит в Альфа-банке на льготных условиях (ведь существуют же для сотрудником бонусы по ксловиям) для постройки дома а перешел в другой банк на большие деньги?

ЗЫ
Взяв кредит возникает очень вашная ежемесячная проблема "А как его гасить" и тут на народном рейтинге можно прочитать много всяких историй направленности " Пол дня Объезжал по всей Москве. Объехал 10 банкоматов и нигде не работает кэш ин"

А почему не открыть электронную площадку (можно даже межбанковскую) по продаже "вирутальной валюты ГАШЕНИЯ КРЕДИТА" с оплатой за нее картой любого банка или выставлением счета в банк-клиент

Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
0049,
Цитата
А почему топ Алфьа-банка не последовал Вашим советам, не стал брать кредит в Альфа-банке на льготных условиях (ведь существуют же для сотрудником бонусы по ксловиям) для постройки дома а перешел в другой банк на большие деньги?
- совсем не поняла, о чем Вы.

По поводу каналов погашения. У Альфа-Банка большой выбор каналов погашения: Яндекс-деньги, переводы из других банков, Элекснет, почта России, да и кэшины совсем неплохо работают. Можно, в конце концов, оставить в любом Банке длительное поручение на ежемесячное списание определенной суммы.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Как работник банка и просто человек считаю, что в современных условиях кредиты брать надо, но действительно на те вещи, на которые невозможно накопить самостоятельно и которые со временем не обесцениваются. К оправданным кредитам отношу ипотеку, затраты на ремонт. К неоправданным кредиты на авто и мобильные телефоны, одежду. Правда проценты по ипотеке в нашей стране заставляют нас переплачивать огромные суммы, но тут каждый решает сам. Жить в однокомнатной квартире всей семьей, например, и пытаться копить лет, этак 20, пока в конечном итоге все накопления не съест инфляция или взять ипотеку и жить нормально, ежемесячно отдавая запланированную сумму. Я живу так.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Приятно, что наши взгляды совпадают. Я тоже не представляю, как можно накопить на крупную, серьезную покупку, при этом годами отказывая себе в удовольствии обладания ею. Кредит и только кредит. Правда, мысль про неоправданность кредита на машину для меня выглядит очень спорной. Я считаю, что хороший автомобиль - тоже повод для кредита на разумный срок и на разумную сумму.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Недавно моя семья покупала машину, постарались сделать все возможное, собрали по сусекам деньги, не вгоняя себя в долги, получилось smile:) но думаю, если бы вопрос встал так, взять немного денег в кредит и купить лучший автомобиль, то сделали бы именно так.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
С новой машиной Вас! Удачной и безопасной езды. Мы тоже недавно обновили машину и пока притвыкаем к приятным новшествам.
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
#
Я бы добавил еще одну категорию "правильных" кредитов - на активы. То есть на то, что может приносить выручку.
Согласен с Алёной, что на автомобили и все что ниже кредит брать не стоит. Исключая ситуацию, когда автомобиль - источник дохода.
Дмитрий  (Dimon)
#
Вы не осветили еще такую интересную тему как аннуитетные и дифференцированные платежи, по поводу которых ведутся довольно активные дискуссии на множестве форумов, включая форум этого сайта тоже. Для некоторых клиентов это тоже один из факторов при выборе кредита.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Не совсем поняла Вас, Дмитрий. Вы имеете в виду персональный аннуитетный кредит и револьверную кредитную карту? О первом я как раз и веду речь. А о кредитке постараюсь рассказать как-нибудь в другой раз.
Дмитрий  (Dimon)
#
При аннуитетной схеме погашения кредита у заемщика платежи в каждом месяце одинаковые, а при дифференцированной - разные и уменьшающиеся со временем (сначала большие - потом поменьше). Правда, диффренцированная схема, как я понимаю, практикуется в небольшом количестве банков.

В структуре выплат при аннуитетной схеме большая часть основного долга гасится во второй половине графика платежей по кредиту (сначала идут проценты). При дифференцированной схеме основной долг гасится равномерно и уменьшается быстрее. Что может быть весьма актуально, если заемщик собирается погасить кредит досрочно - тогда остаток основного долга (при дифференцированной схеме) у него будет меньше, т.е. ему его выплатить будет проще.

Также общая сумма платежей при дифференцированной схеме получается меньше, если не учитывать, конечно, факт дороговизны денег во времени (сначала платим больше дорогими деньгами, потом меньше-дешевыми). По этому критерию если рассматривать (а тем более выводить эффективную процентную ставку), все не так однозначно. Но складывается такое впечатление, что большинство людей не на эффективную процентную ставку, а именно на общую сумму переплаты больше внимания обращает, поэтому для них дифференцированная схема выглядит более привлекательно.

0049  (0049)
#
1. Евгений Савенко. Человек нашел нестандартное решение в проблеме брать не брать кредит на домик в деревне. Вместо того что брать кредит он нашел работу в Сити банке с более(в 1.5-2раз) ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТОЙ.
можно почитать twitter@eso4600.
А для меня Альфа-банк потерял самого интересного социального писателя в twitter@alfa_bank

2. Согласен. у альфа-банка много чего есть а этого нет. Если почитать народный рейтинг, twitter то народ готов тратить бензин время и искать искать искать банкомат с кэш-ином.А если (вдруг) данную проблему (оплата с любой карты на сайте банка) решит ВТБ24. Так почему не подумать и сделать сейчас а не догонять потом.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Мне тоже очень жаль, что Женя ушел из Альфа-Банка. Остальное же (кредит, размер зарплаты и т.п.) позволю себе оставить без комментариев.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Честно говоря, Дмитрий, дифференцированная схема действительно очень редка. Аннуитет гораздо распространеннее. Я поэтому только его и имела в виду.
iamvs  (iamvs)
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При возможности досрочного погашения, отсутствии соответствующих комиссий и штрафов, аннуитет выглядит для заемщика более привлекательно.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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В России кредит - однозначно зло, т.к.

1. отсутствует Закон о банкротстве физических лиц
Ни для банка, ни для заемщика не существует законодательно установленного механизма урегулирования проблемной задолженности, если заемщик теряет источник дохода. Например, человека увольняют "по собственному желанию". Кредитор (банк) при этом продолжает начислять пени и штрафы, что делает невозможным для заемщика вернуться в график платежей и дальнейшие попытки погашения кредита просто теряют смысл

2. бешеные ставки
Например, по ипотечным кредитам заемщик переплачивает в среднем втрое!
проходил_мимо  (проходил_мимо)
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Да, Александра снова права. Прописные истины, о которых многие кредитующиеся, почему-то, не задумываются.
На мой взгляд, можно добавить только один пункт в уже озвученные Александрой правила: 6. Следует тщательно подходить к выбору финансового учреждения, в котором планируется брать кредит. Собрать как можно больше информации о том, насколько доступно, безопасно и выгодно погашать кредит, насколько быстро решаются банком проблемы, в случае их возникновения, насколько ответственен и честен персонал при работе с клиентами.

В противном случае вполне можно столкнуться с тем, что досрочное погашение кредита, например, будет стоить дороже, чем его обычное погашение по графику, или же, как правильно отметили выше, можно будет полдня потратить в поисках исправного банкомата, а найдя и вставив деньги обнаружить, что банкомат их не принял и на счет не зачислил, или же менеджеры банка обманом "подарят" "удобные" услуги, типа какого-нибудь "хранителя", который и не нужен клиенту совсем, но обойдётся ему этот обман совсем недешево...
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Александра, спасибо за толковый пост smile:) Вот только первый же пункт вашего списка напрочь убивает большинство потребкредитов. Сложно представить, чтобы к "действительно нужным вещам" можно было отнести плазменную панель в полстены или даже намного более дешевый айфон. А вот кредит на холодильник, при сопоставимой с айфоном стоимости, на мой взгляд, вполне оправдан в некоторых ситуациях.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Совершенно с Вами согласна. Брать кредит на плазменную панель, по-моему, не стоит. А вот на кредит на холодильник в ряде случаев вполне оправдан. Например, для молодой семьи. Или, наоборот, для четы пенсионеров. Только надо сначала все тщательно обдумать, взвесить и аккуратно посчитать проценты.
Кристина Мирная  (kristina00011)
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долгое время занимался поиском реальных заливщиков и людей кто работает с кредитными картами попадался постоянно на жуликов и обманщиков! спустя год зарегестрировался на сайте vor.cc
там нашел реального человека кто мне помог решить мои финансовые проблемы вылезти из долгов и кредитов!
vor.cc к сожалению в начале 2014 года сделали открытым и все люди кто там работал ушли на закрытые площадки!
но контакт данного человека еще остался! помогу вам решить ваши проблемы! не берите кредитов не влазьте в долги! напишите ему расскажите вашу ситуацию он многим помог его контакт mapr.zn@yandex.ru
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