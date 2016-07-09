Глава 8. Порядок списания кредитной организацией безнадежной задолженности по ссудам
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 15 апреля 2013 г. N 2993-У в пункт 8.1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.1. Задолженность по ссудам признается безнадежной в случае, если кредитной организацией предприняты необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, при наличии документов и (или) актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного под нее резерва, а также когда предполагаемые издержки кредитной организации по проведению дальнейших действий по взысканию безнадежной задолженности по ссуде и (или) по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, будут выше получаемого результата. Кредитная организация в соответствии с внутренними документами может устанавливать дополнительные критерии признания безнадежными ссуд, составляющих менее 0,5 процента собственных средств (капитала) кредитной организации, и порядок принятия решений органами управления кредитной организации.
8.2. Списание кредитной организацией безнадежной задолженности по ссудам осуществляется за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде.
Одновременно кредитной организацией списываются начисленные проценты, относящиеся к безнадежной задолженности по ссудам.
Порядок списания начисленных процентов по безнадежной задолженности по ссудам определяется иными нормативными актами Банка России.
8.3. При списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней кредитная организация обязана предпринять необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию указанной задолженности, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо договора.
Списание безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней является обоснованным при наличии документов, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, а в случаях, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Положения, - актов уполномоченных государственных органов, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения.
Безнадежная задолженность по ссудам размером менее 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, по которой предприняты определенные действия по ее взысканию, но при этом обоснованно предполагаемые издержки кредитной организации по проведению действий, обеспечивающих ее взыскание, превысят возможную к возврату сумму, может быть списана за счет сформированного резерва в отсутствие документов, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, при наличии документально оформленного профессионального суждения кредитной организации, составленного в порядке, установленном ее внутренними документами.
8.4. К документам, указанным в пункте 8.3 настоящего Положения, могут относиться документы, подтверждающие факт неисполнения заемщиком обязательств перед его кредиторами в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о списании безнадежной задолженности по ссуде.
8.5. К актам уполномоченных государственных органов могут относиться судебные акты, акты судебных приставов-исполнителей, акты органов государственной регистрации, а также иные акты, доказывающие невозможность взыскания безнадежной задолженности по ссуде.
8.6. Списание кредитной организацией безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного по ней резерва осуществляется по решению уполномоченного органа (уполномоченных органов) кредитной организации или в порядке, им установленном.
Порядок принятия решения о признании задолженности по ссудам безнадежной должен предусматривать условия, препятствующие возникновению конфликта интересов сотрудников кредитной организации, принимающих решение о выдаче ссуд и принимающих решение о списании безнадежной задолженности.
8.7. Списание безнадежной задолженности по ссуде, сумма которой превышает один процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, осуществляется с учетом следующего.
8.7.1. Принятое кредитной организацией решение о списании безнадежной задолженности по ссуде в размере, превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, кроме безнадежной задолженности по ссудам заемщиков, указанных в подпункте 8.7.2 настоящего Положения, должно подтверждаться актами, указанными в пункте 8.5 настоящего Положения, если отсутствие необходимости подтверждения указанными актами не предусмотрено специальным решением уполномоченного органа управления кредитной организации.
8.7.2. Принятое кредитной организацией решение о списании безнадежной задолженности по ссуде, предоставленной акционеру (акционерам), участнику (участникам) кредитной организации и (или) их аффилированным лицам, в случае если безнадежная задолженность по ссуде (совокупности ссуд, предоставленных одному акционеру (участнику) превышает один процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, должно обязательно подтверждаться актами, указанными в пункте 8.5 настоящего Положения.
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