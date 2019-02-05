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С овердрафтом Gold

Visa Gold — Абсолют Банк
Основные характеристики
  • ставка 20% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • годовое обслуживание 1 200 ₽
  • cash back
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back

5 - 20% за покупки у партнеров программы

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% за счет собственных средств;
  • 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% за счет собственных средств;
  • 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;
  • 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. за счет собственных средств;
  • 2,9%, мин. 290 руб. за счет кредита
Лимиты по операциям
выдача наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (не подлежит увеличению), но не более 6 операций в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация по курсу банка (комиссия 2% при совершении операций в валюте, отличной от рублей, долларов США, евро);
  • проценты на просроченный овердрафт - 45% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • 5% скидка на аренду сейфовых ячеек;
  • медицинская и юридическая поддержка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 150 000 ₽
устанавливается индивидуально
Льготный период
нет
Проценты за кредит
20%
+4 п. п. в случае отказа заемщика от уступки прав (требований) по договору
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро + начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 23 до 60 лет
для женщин: от 23 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

минимальный требуемый доход заемщика — 20 000 руб. в месяц

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за выдачу кредитных средств;
  • медицинская и юридическая поддержка
Минусы
  • отсутствие льготного периода
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Привилегия"
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
05.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С овердрафтом Gold» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт