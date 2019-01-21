Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

в случае, если доход созаемзщика учитывается в общем лимите кредитования, то 2-НДФЛ и копия трудовой книжки/трудового договора/контракта предоставляются также и созаемщиком

справка по форме 2-НДФЛ

в случае, если доход созаемзщика учитывается в общем лимите кредитования, то 2-НДФЛ и копия трудовой книжки/трудового договора/контракта предоставляются также и созаемщиком