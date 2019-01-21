Фора-Стандарт
Фора-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,50%
Сумма
до 299 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 21,50 %
- 50 000 ... 99 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 24,90 %
- 50 000 ... 99 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
место работы - в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в случае, если доход созаемзщика учитывается в общем лимите кредитования, то 2-НДФЛ и копия трудовой книжки/трудового договора/контракта предоставляются также и созаемщиком
- справка по форме 2-НДФЛ
в случае, если доход созаемзщика учитывается в общем лимите кредитования, то 2-НДФЛ и копия трудовой книжки/трудового договора/контракта предоставляются также и созаемщиком
Документы
- паспорт
- трудовая книжка
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / страховое свидетельство государственного пенсионного страхования / ИНН / полис/карта ОМС
Количество созаемщиков
cозаемщиком является супруг/супруга
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
не менее 2-х дополнительных контактных номеров телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное досрочное погашение допускается только в дату ежемесячного платежа
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению и страхованию
Минусы
- подтверждение основного дохода справкой по форме 2-НДФЛ;
- высокая ставка;
- небольшая сумма
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 17:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Фора-Стандарт» в 30 городах России
5 708
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба